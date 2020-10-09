В поисках альтернативы: кто должен стать следующим мэром Харькова

Портал "Комментарии" и рейтинговая платформа RATINGS:Comments.UA рады представить очередную серию опросов, в рамках которых мы выясним – кому украинцы прямо сейчас готовы доверить посты мэров крупнейших городов страны. На очереди– Харьков, где действующего мэра Геннадия Кернеса уже давно не видели на публике из-за болезни.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Плохое качество дорог, убитый общественный транспорт, постоянное отсутствие горячей воды, протекающие крыши и грязные улицы... Эти и многие другие злободневные проблемы хорошо знакомы большинству украинцев, но далеко не все знают, в чьей непосредственной компетенции их решение. Потому критике подвергаются все – от самых мелких чиновников до премьер-министра и даже президента.

И вот он – долгожданный момент, когда все украинцы получат шанс выбрать тех самых людей, которые будут нести прямую ответственность за порядок и комфорт в их городе. Уже 25 октября жители всех городов страны отправятся в избирательные участки и проголосуют за людей, которых они хотят видеть своим мэром.

А пока кандидаты делают все возможное, чтобы добиться лояльности максимального числа избирателей, портал "Комментарии" хочет выяснить, кому прямо сейчас жители крупнейших городов страны готовы отдать свои голоса. Мы предлагаем вам выбрать одного кандидата, за которого вы готовы проголосовать прямо сейчас. А уже после выборов мы сравним их результаты с данными нашей рейтинговой платформы и проанализируем, кто из кандидатов качественнее других провел предвыборную кампанию, а кто – провалился в решающий момент.

Кто претендует на кресло мэра?

В Харькове намечается одна из самых сложных избирательных кампаний ввиду того, что один из главных претендентов на кресло мэра в разгар гонки находится заграницей. Геннадий Кернес идет на выборы, однако на протяжении длительного времени никто толком не знает, что с нынешним мэром. Отрывками известно, что он лечился от COVID-19 в клинике "Шарите". Сейчас, по слухам, ему стало лучше, но убедиться лично в этом сложно.

Одним из главных соперников Кернеса будет нынешний глава областной администрации Алексей Кучер. Идет на выборы и известный харьковский волонтер Олег Абрамичев, в противовес которому часто ставят миллионера, бизнесмена, народного депутата шести последних созывов Александра Фельдмана. Снялся с выборов бывший депутат Михаил Добкин, который публично поддержал Геннадия Кернеса. Но в нашем рейтинге он все равно представлен, так что мы сможем проверить, какого результата добился бы Добкин, останься он в гонке.

С полным списком кандидатов в мэры Харькова можно ознакомиться здесь.

Голосуйте смело, ведь портал "Комментарии" уже по доброй традиции гарантирует максимальную честность и прозрачность своих опросов!

Отметьте свой выбор, чтобы увидеть результаты опроса.

Также "Комментарии" предлагают вам определить, кого вы бы хотели видеть мэром Одессы.

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