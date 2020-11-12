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Госдепартамент не дает Байдену доступ к сообщениям от иностранных лидеров

Запрет на доступ к ресурсам Департамента для Байдена связан с тем, что Трамп отказывается признавать поражение на выборах

сегодня, 15:38
Автор:

Елизавета Черных

Администрация Дональда Трампа не позволяет получить доступ к сообщениям от иностранных лидеров избранному президенту Соединенных Штатов Америки Джо Байдену. Об этом сообщает CNN.

Госдепартамент не дает Байдену доступ к сообщениям от иностранных лидеров

ФОТО: Из открытого источника

По данным издания, Государственный департамент обычно поддерживает все виды коммуникаций, адресованные для избранного президента, поэтому представители многих стран в выходные дни начали отправлять сообщения Департаменту. Но поскольку Дональд Трамп отказывается признавать победу Джо Байдена на выборах в США, демократу доступ к ресурсу запрещен. 

Таким образом, команда Джо Байдена поддерживает контакты с представителями стран без участия Государственного департамента. Избранный президент уже провел множество звонков с иностранными лидерами, в том числе с канцлером Германии Ангелой Меркель и премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Как сообщает издание, Джо Байдену также запрещают получать ежедневные информационные сводки от спецслужб Соединенных Штатов Америки. 

Как сообщали "Комментарии" ранее, в американском штате Джорджия вручную пересчитают голоса избирателей. 


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Источник: https://edition.cnn.com/2020/11/11/politics/state-department-biden-messages/index.html
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