Госдепартамент не дает Байдену доступ к сообщениям от иностранных лидеров

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Елизавета Черных
Администрация Дональда Трампа не позволяет получить доступ к сообщениям от иностранных лидеров избранному президенту Соединенных Штатов Америки Джо Байдену. Об этом сообщает CNN.
ФОТО: Из открытого источника
По данным издания, Государственный департамент обычно поддерживает все виды коммуникаций, адресованные для избранного президента, поэтому представители многих стран в выходные дни начали отправлять сообщения Департаменту. Но поскольку Дональд Трамп отказывается признавать победу Джо Байдена на выборах в США, демократу доступ к ресурсу запрещен.
Таким образом, команда Джо Байдена поддерживает контакты с представителями стран без участия Государственного департамента. Избранный президент уже провел множество звонков с иностранными лидерами, в том числе с канцлером Германии Ангелой Меркель и премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
Как сообщает издание, Джо Байдену также запрещают получать ежедневные информационные сводки от спецслужб Соединенных Штатов Америки.
Как сообщали "Комментарии" ранее, в американском штате Джорджия вручную пересчитают голоса избирателей.
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