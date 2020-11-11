Еще не конец: в штате Джорджия вручную пересчитают голоса избирателей

По словам госсекретаря Джорджии Брэда Раффенспергера, в данном американском штате будут пересчитаны голоса избирателей. Об этом сообщает CNBC.

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"Поскольку разница так близка, потребуется полный ручной пересчет в каждом округе", — сказал Раффенспергер во время пресс-конференции.

Госсекретарь также заверил, что штат будет работать с должностными лицами округа, чтобы завершить пересчет до 20 ноября — крайней даты для подтверждения результатов выборов в пределах данного штата.

К слову, в штате Джорджия за Джо Байдена проголосовали 49,5% избирателей, за Трампа — 49,2%, поэтому даже если в результате пересчета голосов окажется, что лидирующий кандидат проиграл в данном штате, он все равно наберет необходимые 270 голосов для победы на президентских выборах.

Напомним, что на выборах президента Америки Джо Байден окончательно опередил Дональда Трампа. За Байдена проголосовали более 75 миллионов американцев, таким образом ему удалось набрать 290 голосов выборщиков.

Как сообщали "Комментарии" ранее, ведущее СМИ Соединенных Штатов Америки оценило шансы Трампа стать президентом в 2024 году.

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