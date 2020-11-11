kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 11.11.2020

BTC/USD

15683.42

ETH/USD

462.74

LTC/USD

59.76

НБУ 11.11.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.60

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm: franchise
Главная Новости Политика выборы Еще не конец: в штате Джорджия вручную пересчитают голоса избирателей
commentss НОВОСТИ Все новости

Еще не конец: в штате Джорджия вручную пересчитают голоса избирателей

По официальным данным, в Джорджии лидирует Джо Байден

сегодня, 22:19
Автор:

Елизавета Черных

По словам госсекретаря Джорджии Брэда Раффенспергера, в данном американском штате будут пересчитаны голоса избирателей. Об этом сообщает CNBC.

Еще не конец: в штате Джорджия вручную пересчитают голоса избирателей

ФОТО: Из открытого источника

"Поскольку разница так близка, потребуется полный ручной пересчет в каждом округе", — сказал Раффенспергер во время пресс-конференции.

Госсекретарь также заверил, что штат будет работать с должностными лицами округа, чтобы завершить пересчет до 20 ноября — крайней даты для подтверждения результатов выборов в пределах данного штата. 

К слову, в штате Джорджия за Джо Байдена проголосовали 49,5% избирателей, за Трампа — 49,2%, поэтому даже если в результате пересчета голосов окажется, что лидирующий кандидат проиграл в данном штате, он все равно наберет необходимые 270 голосов для победы на президентских выборах.

Напомним, что на выборах президента Америки Джо Байден окончательно опередил Дональда Трампа. За Байдена проголосовали более 75 миллионов американцев, таким образом ему удалось набрать 290 голосов выборщиков. 

Как сообщали "Комментарии" ранее,  ведущее СМИ Соединенных Штатов Америки оценило шансы Трампа стать президентом в 2024 году. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.cnbc.com/2020/11/11/presidential-election-georgia-announces-a-recount-as-biden-leads.html
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ