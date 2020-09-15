Голубов vs Труханов: политолог назвал единственного реального конкурента действующего мэра Одессы

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Станислав Молчанов
Основная борьба за кресло мэра Одессы во время ближайших
местных выборов развернется между действующим градоначальником Геннадием
Трухановым и кандидатом от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". В
партии пока не выдвинули кандидата, но, вероятнее всего, им станет экс-нардеп
Дмитрий Голубов. Об этом заявил политолог Кирилл Молчанов.
Политолог напомнил, что Дмитрий Голубов является
известной личностью в Одессе. Ранее он баллотировался в Верховную Раду от
Суворовского района города, где за него проголосовали 41% избирателей.
"Можно утверждать,
что персональный рейтинг Голубова плюс поддержка ОПЗЖ по Одессе, – это, как
минимум, попадание во второй тур, и на фоне его неконфликтного реноме в городе
можно объединить политические и бизнес-элиты, с которыми побил горшки Труханов",
– полагает Кирилл Молчанов.
По мнению политолога у "Оппозиционной платформы – За
жизнь" высокий уровень поддержки в Одессе. В то же время, считает Молчанов, кандидат
от "Слуги народа" Олег Филимонов имеет низкий электоральный рейтинг.
"В Одессе кандидатура "юмориста" Филимонова явно не
выдерживает критики, его роль в кампании
сводится к тому, чтобы "обозначить" участие "Слуги народа" и успешно слить
выборы под Труханова", – заявляет политолог.
Напомним, Национальное антикоррупционное бюро и
Специализированная антикоррупционная прокуратура направили в суд обвинительный
акт по делу о недостоверной
информации в декларации мэра Одессы Геннадия Труханова за 2017 год.
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