Голубов vs Труханов: политолог назвал единственного реального конкурента действующего мэра Одессы

Основная борьба за кресло мэра Одессы во время ближайших местных выборов развернется между действующим градоначальником Геннадием Трухановым и кандидатом от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". В партии пока не выдвинули кандидата, но, вероятнее всего, им станет экс-нардеп Дмитрий Голубов. Об этом заявил политолог Кирилл Молчанов.



Политолог напомнил, что Дмитрий Голубов является известной личностью в Одессе. Ранее он баллотировался в Верховную Раду от Суворовского района города, где за него проголосовали 41% избирателей.

"Можно утверждать, что персональный рейтинг Голубова плюс поддержка ОПЗЖ по Одессе, – это, как минимум, попадание во второй тур, и на фоне его неконфликтного реноме в городе можно объединить политические и бизнес-элиты, с которыми побил горшки Труханов", – полагает Кирилл Молчанов.

По мнению политолога у "Оппозиционной платформы – За жизнь" высокий уровень поддержки в Одессе. В то же время, считает Молчанов, кандидат от "Слуги народа" Олег Филимонов имеет низкий электоральный рейтинг.

"В Одессе кандидатура "юмориста" Филимонова явно не выдерживает критики, его роль в кампании сводится к тому, чтобы "обозначить" участие "Слуги народа" и успешно слить выборы под Труханова", – заявляет политолог.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура направили в суд обвинительный акт по делу о недостоверной информации в декларации мэра Одессы Геннадия Труханова за 2017 год.

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