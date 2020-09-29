Голос за пачку гречки: в полиции назвали самые популярные способы подкупа избирателей

Самыми популярными способами подкупа избирателей в Украине накануне местных выборов остаются продуктовые наборы, а также "аванс" за будущий голос. Полиция расследует около двух десятков подобных случаев. Об этом рассказал глава Национальной полиции Игорь Клименко в программе "Свобода слова".

В Украине покупают голоса за продукты. Фото: Сегодня

Всего полиция расследует 123 уголовных дела, которые касаются нарушений избирательного процесса. Пятая часть из них так или иначе связана с возможным подкупом избирателей. Чаще всего партии и кандидаты в местные советы обращаются к давно проверенному способу — раздают избирателям продуктовые наборы.

"Мы видим, что эта история продолжается. Избирателям вручают продуктовые наборы с логотипами партий", — сказал глава Нацполиции.

Не меньшей популярностью пользуется и "аванс" за голос. То есть, избирателю платят от 200 до 300 гривен. Еще часть суммы обещают отдать после голосования. Однако избиратель должен показать фото бюллетеня, где отметка будет стоять за нужного кандидата или политическую силу.

Отметим, что подкуп избирателей может обернуться тюремным наказанием на срок до 7 лет. Также наказать могут и избирателей, которые согласятся участвовать в преступной схеме покупки голосов.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что одесситы просили лишить гражданства действующего мэра Геннадия Труханова, чтобы он не мог пойти на выборы повторно.

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