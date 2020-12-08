Главным бенефициаром проигрыша «Слуги народа» на родине Зеленского оказался Святослав Олейник - СМИ

Во втором туре выборов мэра Кривого Рога, несмотря на все усилия Банковой и президента Зеленского лично, представитель "Слуги народа" оглушительно проиграл Блоку Вилкула и ОПЗЖ. Кандидат от пророссийской партии Константин Павлов в первом туре набрал значительно меньше голосов, чем Дмитрий Шевчик от "Слуги Народа", но в итоге оказался победителем во втором туре. По данным портала "Дело", организатором и выгодополучателем провала Зеленского в своем родном городе мог быть глава Днепропетровской облрады Святослав Олейник.

Фото из открытых источников

В первом туре выборов городского головы Кривого Рога победил действующий мэр города 71-летний Юрий Вилкул с 44,96% голосов. За Шевчика и Павлова проголосовали 25,94%и 9,15% избирателей соответственно. Но Вилкул объявил о том, что снимается с выборов "по состоянию здоровья".

Отмечается, что "слуга Народа" Шевчик является генеральным директором "Центрального горно-обогатительного комбината", который входит в холдинг "Метинвест" Рината Ахметова. По данным источников "Дело", близких к Офису Президента, Зеленский был серьезно "заряжен" на победу кандидата от "Слуги Народа", и Ахметов помогал ему.

Избирательный процесс на месте курировали "слуги народа" Юрий Кисель и Юрий "Юзик" Корявченков. Но Олейник, по данным "Дело", давний человек Игоря Коломойского, которому во втором по величине городе Днепропетровщины мэр от Ахметова не нужен.

"И Олейник уговорил Киселя практически отстраниться от избирательной кампании, после чего Кисель улетел на рыбалку в ОАЭ. Затем Олейник уговорил Вилкула-младшего убедить своего отца сняться с выборов, что тот и сделал, — пишет "Дело". — Олейник лично дал распоряжение сгонять бюджетников на избирательные участки с установкой "голосовать за Павлова". В этом ему помог еще один партнер, тоже из команды президента — губернатор области Александр Бондаренко, который фактически направил работу президентской вертикали против кандидата от пропрезидентской партии".

Партия "За майбутне" Олейника на выборах провалилась и в облсовет не попала. "Слуга Народа" получила 30 мандатов, "ОПЗЖ" — 27, "Пропозиція" – 17, "Блок Вилкула" — 16, "Европейская солидарность" — 13, "Гражданская сила" – 9, "Батьківщина" — 8.

"Если отмести всех идеологических оппонентов, судьба коалиции в облсовете напрямую зависит от голосов ОПЗЖ и Блока Вилкула. Именно поэтому Олейник предложил свою действенную помощь на выборах в Кривом Роге в первом туре Вилкулу-старшему, а во втором — ОПЗЖ. И тот факт, что Юрий Вилкул призвал голосовать за Павлова из ОПЗЖ, подтверждает эту версию", — говорится в материале портала "Дело".

По данным СМИ, все бизнес-интересы Олейника завязаны на господрядах, вот он и сделал выбор не в пользу Президента. Учитывая, что к Олейнику огромный интерес испытывают НАБУ и ГФС, потеря влияния в регионе может и вовсе бесславно закончить его политическую карьеру.

Напомним, эксперт заявил, что из-за провала Зеленского на выборах в Кривом Роге Ахметов может сорвать подсчет голосов.

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