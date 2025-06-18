Глава ВР рассказал о непубличной подготовке к выборам в Украине

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Slava Kot
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что в политическом пространстве проходят обсуждения проведения выборов в Украине. Однако по его словам, тему выборов не хотят выносить в публичное пространство.
Стефанчук объяснил о подготовке к выборам в Украине
Руслан Стефанчук в интервью "РБК-Украина" рассказал, что во власти продолжаются разговоры о проведении выборов в Украине. По его словам, это нужно, чтобы понять, как должны голосовать люди на передовой, под временной оккупацией, за рубежом.
Председатель ВР отметил, что, несмотря на обсуждение темы выборов в Украине, они не состоятся, пока продолжается военное положение. По его словам, только после этого может состояться голосование, а политики создают четкие правила, как будут проходить выборы в новых условиях.
Стефанчук предусматривает, что будет принят новый "небольшой закон", учитывающий условия после окончания военного положения в Украине.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Стефанчук отрицает 30-летний тренд Украины относительно плохих народных депутатов.
Также "Комментарии" писали, что Стефанчук намекнул на уменьшение количества нардепов.
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