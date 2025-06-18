Глава ВР рассказал о непубличной подготовке к выборам в Украине

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что в политическом пространстве проходят обсуждения проведения выборов в Украине. Однако по его словам, тему выборов не хотят выносить в публичное пространство.

Стефанчук объяснил о подготовке к выборам в Украине

Руслан Стефанчук в интервью "РБК-Украина" рассказал, что во власти продолжаются разговоры о проведении выборов в Украине. По его словам, это нужно, чтобы понять, как должны голосовать люди на передовой, под временной оккупацией, за рубежом.

"А мы тихонько, тихой сапой, все проговариваем. Но мы не хотим выносить это на политический уровень. Потому что сразу начнется: "завтра выборы!"… Мы постоянно, на уровне согласительного совета, на уровне комитетов, проводим эти дискуссии. Просто мы стараемся не делать их публичными, потому что как только у нас что-нибудь начнет говорить, все сразу скажут: "все, побежали на выборы"! У нас и так некоторые партии фальстартируют через день: "все, завтра выборы!"", — сказал Стефанчук.

Председатель ВР отметил, что, несмотря на обсуждение темы выборов в Украине, они не состоятся, пока продолжается военное положение. По его словам, только после этого может состояться голосование, а политики создают четкие правила, как будут проходить выборы в новых условиях.

"Друзья, пока военное положение, выборов в Украине быть не может. Так предусматривает избирательный кодекс, так предусматривает закон о правовом режиме военного положения. Точка", — объясняет Стефанчук.

Стефанчук предусматривает, что будет принят новый "небольшой закон", учитывающий условия после окончания военного положения в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Стефанчук отрицает 30-летний тренд Украины относительно плохих народных депутатов.

Также "Комментарии" писали, что Стефанчук намекнул на уменьшение количества нардепов.