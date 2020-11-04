Еще пять лет Филатова Днепр просто не переживет, - Гороховский

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Станислав Молчанов
ЦИК еще не огласила результаты выборов городского головы миллионного Днепра, но уже понятно, что второму туру быть, и что лидерами гонки стали пока еще действующий голова Борис Филатов и хорошо известный в городе политик Загид Краснов. Действия штаба Бориса Филатова красноречиво демонстрируют, что такой исход – принеприятнейший сюрприз для действующего городского головы. Ведь ему сулили победу в первом туре, пишет в Facebook Денис Гороховский.
По мнению эксперта, давать действующему мэру снова шанс не стоит.
Напомним, Загид
Краснов заявил об очередной готовящейся провокации со сторону основного
оппонента.
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