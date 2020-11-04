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Еще пять лет Филатова Днепр просто не переживет, - Гороховский

Эксперт рассказал, какой мэр нужен Днепру

сегодня, 15:06
Автор:

Станислав Молчанов

ЦИК еще не огласила результаты выборов городского головы миллионного Днепра, но уже понятно, что второму туру быть, и что лидерами гонки стали пока еще действующий голова Борис Филатов и хорошо известный в городе политик Загид Краснов. Действия штаба Бориса Филатова красноречиво демонстрируют, что такой исход – принеприятнейший сюрприз для действующего городского головы. Ведь ему сулили победу в первом туре, пишет в Facebook Денис Гороховский.

Еще пять лет Филатова Днепр просто не переживет, - Гороховский

"Вариантов было два: Вилкул и второй тур под лозунгом "Недопустим реванша регионалов" или Рыженко и второй тур под рассказы про некомпетентность команды Зе. Но во второй тур Альбертович выходит с Красновым…" — пишет Гороховский.

По мнению эксперта, давать действующему мэру снова шанс не стоит.

"С Филатовым у меня диаметрально противоположные взгляды на главный вопрос: я считаю, что м*даком быть стыдно, а он м*дак и даже гордится этим. Поэтому во втором туре я буду топить за Краснова, потому что еще пять лет Филатова мой любимый город просто не переживет", — резюмировал Гороховский.

Напомним, Загид Краснов заявил об очередной готовящейся провокации со сторону основного оппонента.


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