Еще один кандидат в мэры Киева: счастья попытает бывший нардеп

Народный депутат VII и VIII созывов Егор Фирсов заявил, что готов выдвинуть свою кандидатуру на местные выборы в Киеве в качестве главы Киевской государственной городской администрации, поэтому создал партию "Экологическая альтернатива". Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

Позиция команды Фирсова довольно ясна: экологическое состояние Киева находится в плачевном состоянии и с каждым годом ухудшается, при этом ни одна политическая сила не готова предложить полноценную программу по комплексному решению этой проблемы.

При этом будущий кандидт отметил, что партия не располагает большими финансами и спонсорами, поэтому вряд ли сможет тягаться с более зажиточными конкурентами по числу рекламных роликов и агитационных материалов.

"Зато у нас есть главное - конкретная идея и цель. Экологическая Альтернатива - это не очередной одноразовый проект под выборы и не имитация. В нашей команде действительно настоящие экологи и активисты, люди, хорошо узнаваемые и авторитетные в своей среде. И мы рассчитываем достичь результата не за счет вала рекламы, а за счет работы с людьми. Каждый из нас готов идти к киевлянам, встречаться и объяснять наши цели и задачи", - указано в сообщении.

Егор Фирсов подчеркнул, что он - реалист и не испытывает большого оптимизма по отношению к своим шансам на победу, однако пообещал, что предвыборная кампания будет целиком направлена на четкое формулирование реальных экологических проблем, чтобы тот кандидат, который станет главой столицы, не говорил, что не знал об их существовании.

"Сегодня уровень развития того или иного государства определяется уже не по наличию небоскребов, супермаркетов и Убера - все это сейчас даже в отсталых, глухих уголках мира. Уровень развития определяется по отношению к окружающей среде. В третьем мире еще считается нормой выбрасывать мусор на свалки и жить на отвалах металлургического комбината, а в первом - уже нет", - заключил кандидат, призвав всех киевлян присоединяться к полезной инициативе на бытовом уровне.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, как отреагировала кандидат в киевские мэры от "Слуги народа" Ирина Верещук на решение телеведущего Сергея Притулы баллотироваться на этот же пост от партии "Голос".

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