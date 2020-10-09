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Эксперт рассказал, почему предвыборная кампания Андрея Пальчевского эффективнее, чем у других кандидатов

Кущ подчеркнул, что экономическая программа партии Пальчевского лишена популистских лозунгов, а направлена на реальные изменения

сегодня, 11:28
Автор:

Елена Волкова

Ролики известного украинского политика Андрея Пальчевского, который на местных выборах-2020 идет в мэры Киева, простые, но ориентированы на реальные изменения в стране. Об этом экономист Алексей Кущ пишет на своей странице в Facebook.

Эксперт рассказал, почему предвыборная кампания Андрея Пальчевского эффективнее, чем у других кандидатов

"Последние ролики Андрея Пальчевского — о необходимости проиндексировать пенсию и поднять качество и доступность медицины. Многих смутило, что ролики сняты на мобильный телефон, без участия массовки и актеров. Да, Пальчевский достаточно состоятельный человек. Но при этом он не стал идти по пути "продуктовых наборов" и дорогой рекламы. По той причине, что бессмысленно идти в политику и быть эпигоном чужих ошибок, наступая на одни и те же грабли. Ведь наступает эра человекоцентричной политики", — уверен он.

Также Кущ подчеркнул, что экономическая программа партии Пальчевского лишена популистских лозунгов, а направлена на реальные изменения.

"Разрабатывая экономический блок партии "Перемога Пальчевского" я сознательно уходил от популистских обещаний по уровню тарифов или зарплат. Прежде всего, в экономическом блоке отражалась фискальная революция, системная перезагрузка всей экономической модели. Причем, как на уровне страны, так и на уровне отдельно взятого мегаполиса. Что и должно привести, в конечном итоге, к более высоким стандартам качества жизни", — резюмирует экономист.

Ранее Алексей Кущ рассказывал, как снизить стоимость газа для населения.


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