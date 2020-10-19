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Эксперт: "Опрос Зеленского" был придуман Михаилом Подоляком"

Ряд СМИ связывают Подоляка с бывшим главой администрации Януковича - Сергеем Левочкиным

сегодня, 14:11
Автор:

Станислав Молчанов

Политический эксперт Владимир Цыбулько считает, что вопросы от Зеленского, на которые украинцы будут отвечать в день выборов, придуманы Михаилом Подоляком. Об этом написал сам эксперт в "Фейсбуке". 

Эксперт: "Опрос Зеленского" был придуман Михаилом Подоляком"

"Незаконный опрос, единственной целью которого является привлечение людей на избирательные участки, демонстрация якобы "народовластия" от команды Зе, когда предложить больше нечего. Кто же придумал так подставить президента? Мой источник из Офиса Зеленского говорит, что этот опрос – дело рук Михаила Подоляка – недавно назначенного в Офис Президента ответственным за всю информационную политику администрации гаранта. Имея на руках падающие рейтинги "Слуг", оказавшись перед реальностью, что ни в одном областном центре не получат не то что кресло мэра, а и не смогут сформировать большинство, Подоляк решился на технологию, которая должна помочь "Слугам" хоть как-то", — написал Цыбулько. 


Напомним, ряд СМИ связывают Подоляка с экс-главой Администрации Януковича Сергеем Левочкиным. Когда Сергей Левочкин был главой администрации Януковича, Подоляк являлся "смотрящим" от него за на тот момент главой КГГА Александром Поповым.

"Это на 100% человек Левочкина, его, как говорится, глаза и уши. А еще — его голос. И теперь этот голос, судя по всему, будет давать советы самому Андрею Ермаку", — цитирует газета "Дело" политолога Алексея Голобуцкого.

Источник утверждает, что зарплату Подоляку платят из так называемого "фонда Дмитрия Фирташа", из которого берут деньги на зарплату в "конвертах" не только работникам ОП но и ряду депутатов.

"То, что Левочкин близок к Ермаку косвенно говорит и эфир подконтрольного ему канала "Интер", который старается не критиковать в открытую президента, а наоборот – всячески освещает все инициативы гаранта" – добавил эксперт.




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