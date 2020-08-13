Единство, Самопомощь и ВО Свобода не проходят в Киевсовет - опрос Центра Разумкова

Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то в Киевский городской совет прошли бы семь партий. Об этом свидетельствует результат опроса Центра Разумкова.

Так, избиратели, которые определились с выбором и готовы прийти на участки, поддержали бы такие политические партии:

"УДАР Виталия Кличко" - 19,8%

"Слуга народа" - 15%

"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11,5%

"Европейская Солидарность" - 11,4%

"Победа Пальчевского" - 7,1%

"Сила и Честь" - 5,5%

ВО "Батькивщина" - 5,5%

"Голос" - 4,3%

Партия Шария - 3,5%

ВО "Свобода" - 3,4%

Единство - 2,6%

Социологи говорят, что в Киевский городской совет пока проходят семь партий. Зато рейтинг "Единства", "Самомопомощи" и ВО "Свобода" находится на грани статистической погрешности, которая пока не позволяет этим политическим силам преодолеть проходной барьер.

Как отмечает эксперт Алексей Боровский, проблемы с попаданием в горсовет могут возникнуть и у ВО "Батькивщина".

"Перспективы "Батькивщины" пока туманны. Ее попадание в городской совет находится под большим вопросом. Все из-за бледной кампании и отсутствия новых идей. Штаб партии не создает информационной повестки дня, из-за чего потерял связь с избирателем", - сказал он.

Добавим, что сроки проведения исследования: 21 июля - 1 августа текущего года. В рамках исследования было опрошено 2000 респондентов методом личного интервью.

Напомним, в "Слуге народа" признались, как относятся к выдвижению в мэры столицы Сергея Притулы.

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