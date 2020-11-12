Джо Байден выбрал главу администрации Белого Дома

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Диденко Светлана
Стало известно, что сорок шестой президент США сделал важное назначение в Белом Доме.
Фото: NBC News
Американские СМИ сообщают, что новый президент США Джо Байден выбрал главу администрации президента. Им стал оперативный работник, ветеран Рон Клейн. С 1980-х годов он работал помощником Байдена в Сенате и во времена вице-президентства политика тоже. По инсайдерской информации Клейн был старшим помощником Барака Обамы в Белом Доме.
И Байден и Клейн уже успели прокомментировать новое назначение в Белом Доме.
"С нетерпением жду, чтобы помочь новому президенту подобрать талантливую и разнообразную команду для работы в Белом Доме, поскольку мы должны выполнить программу изменений, чтобы исправить разногласия в нашей стране", — сообщил Рон Клейн.
Клейн работал советником по вопросам судопроизводства при Юридическом комитета Сената с 1989 по 1992 годы, когда Байден был председателем Сената. Также работал советником и спичрайтером избирательных кампаний Байдена в 1988 и 2008 годах.
Рон Клейн был руководителем аппарата Байдена с 2009 по 2011 годов, когда Джо Байден был вице-президентом при президентстве Барака Обамы. Также принимал участие в президентских кампаний Билла Клинтона и Джона Керри.
Интересный факт: Кевин Спейси сыграл Рона Клейна в фильме "Пересчет", который снят на реальных событиях и рассказывающий события президентских выборов в США 2000 года.
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