Джо Байден выбрал главу администрации Белого Дома

Стало известно, что сорок шестой президент США сделал важное назначение в Белом Доме.

Фото: NBC News

Американские СМИ сообщают, что новый президент США Джо Байден выбрал главу администрации президента. Им стал оперативный работник, ветеран Рон Клейн. С 1980-х годов он работал помощником Байдена в Сенате и во времена вице-президентства политика тоже. По инсайдерской информации Клейн был старшим помощником Барака Обамы в Белом Доме.

И Байден и Клейн уже успели прокомментировать новое назначение в Белом Доме.



"Его опыт и способность работать с людьми всего политического спектра — это именно то, что мне нужно от руководителя аппарата Белого Дома", — рассказал Байден.

"С нетерпением жду, чтобы помочь новому президенту подобрать талантливую и разнообразную команду для работы в Белом Доме, поскольку мы должны выполнить программу изменений, чтобы исправить разногласия в нашей стране", — сообщил Рон Клейн.

Клейн работал советником по вопросам судопроизводства при Юридическом комитета Сената с 1989 по 1992 годы, когда Байден был председателем Сената. Также работал советником и спичрайтером избирательных кампаний Байдена в 1988 и 2008 годах.



Рон Клейн был руководителем аппарата Байдена с 2009 по 2011 годов, когда Джо Байден был вице-президентом при президентстве Барака Обамы. Также принимал участие в президентских кампаний Билла Клинтона и Джона Керри.

Интересный факт: Кевин Спейси сыграл Рона Клейна в фильме "Пересчет", который снят на реальных событиях и рассказывающий события президентских выборов в США 2000 года.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!