Украина голосует: в полиции назвали самые частые нарушения

Во время выборов в Украине полиция работает в штатном режиме. Пока нет вопиющих фактов, которые бы сорвали выборы или указывали на то, что голосование проходит сложно. Об этом информирует Национальная полиция Украина.

Как сообщил председатель Нацполиции Игорь Клименко, сейчас зарегистрировано 2401 заявлений и сообщений о нарушении избирательного законодательства. Среди главных нарушителей — Киев, Киевская и Днепропетровская области.

"Утром составлено 63 протокола об админнарушении, — уточнил Клименко. — Лидерами по нарушением является Полтавская, Днепропетровская, Херсонская и Черниговская области. Больше всего сообщений по статье 41 КУоАП — повреждение или уничтожение бюллетеня".

Отмечается, что правоохранители фиксируют, что граждане пытаются вынести свой бюллетень или повредить его. Также есть факты, когда избиратели попытались повредить урны для голосования.

"Кроме того, 28 случаев внесения дел в ЕРДР. В первую очередь, это препятствование осуществлению избирательного права. Например, Сосновка, Конотопский район, Поповская ОТГ, Сумская, где работала незаконная УИК, которая напечатала собственные бюллетени и проводила голосование", — сообщил Клименко.

Глава Нацполиции заметил, что в течение дня восемь раз было сообщено о минировании участков. Это оказались псевдоминирования.

В полиции добавили, что заметили и остановили распространение ручек и антисептиков с символикой кандидатов.

Напомним, известно, сколько сейчас составила явка на выборах.

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