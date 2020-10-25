Украина голосует: в полиции назвали самые частые нарушения

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Таисия Ерохина
Во время выборов в Украине полиция работает в штатном режиме. Пока нет вопиющих фактов, которые бы сорвали выборы или указывали на то, что голосование проходит сложно. Об этом информирует Национальная полиция Украина.
Как сообщил председатель Нацполиции Игорь Клименко, сейчас зарегистрировано 2401 заявлений и сообщений о нарушении избирательного законодательства. Среди главных нарушителей — Киев, Киевская и Днепропетровская области.
Отмечается, что правоохранители фиксируют, что граждане пытаются вынести свой бюллетень или повредить его. Также есть факты, когда избиратели попытались повредить урны для голосования.
Глава Нацполиции заметил, что в течение дня восемь раз было сообщено о минировании участков. Это оказались псевдоминирования.
В полиции добавили, что заметили и остановили распространение ручек и антисептиков с символикой кандидатов.
Напомним, известно, сколько сейчас составила явка на выборах.
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