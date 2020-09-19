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ЦИК призывают не допустить к выборам КПУ, ОПЗЖ и партию Пальчевского

У "Правого сектора" есть требование к ЦИК не допустить к выборам пять партий

сегодня, 20:08
Автор:

Станислав Молчанов

Сегодня, 19 сентября, "Правый сектор" вышел под ЦИК с предупредительной акцией, требованием которой является запрет КПУ и пророссийским партиям участвовать в выборах. Об этом сообщается на странице организаций в фейсбуке.

ЦИК призывают не допустить к выборам КПУ, ОПЗЖ и партию Пальчевского

Как известно, в ЦИК приняли документы от Коммунистической партии Украины о ее участии в местных выборах (в пересчете партий под №172, информация есть на официальном сайте ЦИК).

Во время акции руководитель киевской ячейки политической партии "Правый сектор" Юрий Гуренко отметил, что один раз коммунисты уже уничтожили Украины и напомнил о Голодоморе. Он также привел известные слова Жукова.

"Зачем вооруж этих х * хлов? Чем больше в Днепре потопа, тем меньше придется в Сибирь ссыль! ". Неужели мы хотим повторения, позволим этим открыто пророссийским силам или мимикуруючим под патриотические ("Победа Пальчевского") принимать участие в выборах?"

Акция завершилась передачей писем в ЦИК, в которых "Правый сектор" требует не допустить к выборам пророссийские политические партии - агентов влияния Кремля, а именно КПУ, "Победу Пальчевского", "Оппозиционную платформу - За жизнь" и "Партию Шария" "на основании законодательства Украины, согласно которому запрещается существование политических партий, в программных принципах или действиях которых есть угроза для территориальной целостности или безопасности Украины.


Как ранее сообщали "Комментарии", в ЦИК сообщили, что выборы-2020 не будут переносить.



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