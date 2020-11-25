Цифровые технологии в предвыборной агитации: насколько реальны подобные методы для Украины

Язык
Coinspot 25.11.2020
BTC/USD
19101.52
ETH/USD
602.30
LTC/USD
89.36
НБУ 25.11.2020
USD/UAH
28.55
EUR/UAH
33.90
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Татьяна Веремеева
В США во время президентских выборов использовались такие
коммуникативные и технологические новации, как продвижения предвыборных
приложений для смартфонов, усовершенствования механизма сбора данных
избирателей, активная реклама в социальных сетях при помощи микротаргетинга.
Насколько эти методы могли бы быть эффективными в Украине "Комментарии"
разбирались вместе с экспертами.
Политтехнолог, партнер SIC Group, Глава Института демократии и
развития "PolitA", член IGAPA Екатерина Одарченко поясняет:
диджитал-технологии, в том числе те, что позволяют понять портрет потребителя
по "цифровому следу", у нас не работают по ряду причин.
По его совам, тот же микротаргетинг у нас не эффективен, потому
что люди не богаты. Не многие могут себе позволить смартфоны. К тому же,
практически по всей Украине – низкая культура пользования интернет сервисами,
платежными картами через телефоны", – подчеркивает политтехнолог.
По словам Екатерины Одарченко, когда она беседовала со
специалистами в Вашингтоне, те пояснили, что подобные технические и
технологические ходы в Украине невозможны еще по одной причине. В США
пользование базой избирателей – легальная история, а у нас – нет.
"В Украине партия не может пользоваться подобными базами. А потому
все технологии завязаны, как правило, на прямом контакте с избирателем. Лишь
если он дал добро на обработку персональных данных – можно вводить их в
какое-то приложение", – говорит эксперт.
Еще один важный момент: некоторые украинские политики за большие
деньги приобретали приложение для партийного строительства. Не проводят при
этом собственно партийного строительства.
"Партии, которые постоянно не контактируют с избирателем, могут
купить хоть с десяток соответствующих приложений. Но без системности, без
последовательности, без работы с электоратом не только под выборы, им не
помогут никакие технологии", – говорит Екатерина Одарченко.
Политтехнолог Борис Тизенгаузен, комментируя прошедшие местные
выборы в Украине, отметил, что никаких сверхновых технологий там не
использовали.
"Единственная технология была связана с изменением избирательного
законодательства. Это когда массово перерегистрировали места проживания людей,
а потом они приходили и голосовали в нужный округ за нужного кандидата,
добавляя ему голосов, – поясняет эксперт. – Если говорить об технических
новшествах, то кандидаты и партии массово ушли в диджитал. В 2-3 раза больше
начали тратить на рекламу Facebook, Google, Instagram, Twitter. Некоторые
политики даже в TikTok вошли. Такая новиночка этого сезона. Но TikTok больше не
избирателей давал, а узнаваемость. Вот Кличко или Верещук зашли в TikTok. И об
этом многие начинали писать. Это повышало узнаваемость, но не работало
конкретно на привлечение молодежного электората".
Также Борис Тизенгаузен рассказал, что из некоторых регионов
приходили сообщения, что чуть ли не штрих-код на паспорт наклеивали людям.
"Стоял такой направленный считыватель, как в супермаркетах. И если
человек заходил на избирательный участок, автоматически считывалось – был он на
выборах или нет. А так – всё было довольно стандартно. Правда, меньше стали
тратить на ТВ, больше на "цифру". Стали востребованы специалисты, которые умеют
настраивать таргетирование, работать с избирателем таким образом. Но, в отличие
от США, где базы годами формируются (с привязкой к кредитным картам, где живет
человек, что он покупает, какие у него интересы), у нас особо никто не умеет
работать с такими базами. Поэтому нам далековато еще до таких
микро-таргетинговых кампаний, то каких-то локальных кампаний по интересам", –
резюмирует эксперт.
Напомним, Дональд Трамп готов передать
власть Джо Байдену, но есть
один нюанс.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости