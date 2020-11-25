Цифровые технологии в предвыборной агитации: насколько реальны подобные методы для Украины

В США во время президентских выборов использовались такие коммуникативные и технологические новации, как продвижения предвыборных приложений для смартфонов, усовершенствования механизма сбора данных избирателей, активная реклама в социальных сетях при помощи микротаргетинга. Насколько эти методы могли бы быть эффективными в Украине "Комментарии" разбирались вместе с экспертами.



Все дело в базе избирателей

Политтехнолог, партнер SIC Group, Глава Института демократии и развития "PolitA", член IGAPA Екатерина Одарченко поясняет: диджитал-технологии, в том числе те, что позволяют понять портрет потребителя по "цифровому следу", у нас не работают по ряду причин.

По его совам, тот же микротаргетинг у нас не эффективен, потому что люди не богаты. Не многие могут себе позволить смартфоны. К тому же, практически по всей Украине – низкая культура пользования интернет сервисами, платежными картами через телефоны", – подчеркивает политтехнолог.

По словам Екатерины Одарченко, когда она беседовала со специалистами в Вашингтоне, те пояснили, что подобные технические и технологические ходы в Украине невозможны еще по одной причине. В США пользование базой избирателей – легальная история, а у нас – нет.

"В Украине партия не может пользоваться подобными базами. А потому все технологии завязаны, как правило, на прямом контакте с избирателем. Лишь если он дал добро на обработку персональных данных – можно вводить их в какое-то приложение", – говорит эксперт.

Еще один важный момент: некоторые украинские политики за большие деньги приобретали приложение для партийного строительства. Не проводят при этом собственно партийного строительства.

"Партии, которые постоянно не контактируют с избирателем, могут купить хоть с десяток соответствующих приложений. Но без системности, без последовательности, без работы с электоратом не только под выборы, им не помогут никакие технологии", – говорит Екатерина Одарченко.

Сверхновых технологий не было

Политтехнолог Борис Тизенгаузен, комментируя прошедшие местные выборы в Украине, отметил, что никаких сверхновых технологий там не использовали.

"Единственная технология была связана с изменением избирательного законодательства. Это когда массово перерегистрировали места проживания людей, а потом они приходили и голосовали в нужный округ за нужного кандидата, добавляя ему голосов, – поясняет эксперт. – Если говорить об технических новшествах, то кандидаты и партии массово ушли в диджитал. В 2-3 раза больше начали тратить на рекламу Facebook, Google, Instagram, Twitter. Некоторые политики даже в TikTok вошли. Такая новиночка этого сезона. Но TikTok больше не избирателей давал, а узнаваемость. Вот Кличко или Верещук зашли в TikTok. И об этом многие начинали писать. Это повышало узнаваемость, но не работало конкретно на привлечение молодежного электората".

Также Борис Тизенгаузен рассказал, что из некоторых регионов приходили сообщения, что чуть ли не штрих-код на паспорт наклеивали людям.

"Стоял такой направленный считыватель, как в супермаркетах. И если человек заходил на избирательный участок, автоматически считывалось – был он на выборах или нет. А так – всё было довольно стандартно. Правда, меньше стали тратить на ТВ, больше на "цифру". Стали востребованы специалисты, которые умеют настраивать таргетирование, работать с избирателем таким образом. Но, в отличие от США, где базы годами формируются (с привязкой к кредитным картам, где живет человек, что он покупает, какие у него интересы), у нас особо никто не умеет работать с такими базами. Поэтому нам далековато еще до таких микро-таргетинговых кампаний, то каких-то локальных кампаний по интересам", – резюмирует эксперт.

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