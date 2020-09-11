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Главная Новости Политика выборы Чиновник КГГА с сомнительной репутацией Петр Оленич идет на местные выборы, - Сазонов
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Чиновник КГГА с сомнительной репутацией Петр Оленич идет на местные выборы, - Сазонов

Политический эксперт и журналист Кирилл Сазонов оценил риски выдвижения Оленича на выборы

сегодня, 19:49
Автор:

Станислав Молчанов

Чиновник из КГГА Петр Оленич, которого на должности главы Департамента земельных ресурсов КГГА журналисты обвиняли якобы в нецелесообразном использовании средств из столичного бюджета, идет на местные выборы. Об этом сообщил политический эксперт и журналист Кирилл Сазонов на своей странице в Facebook.

Чиновник КГГА с сомнительной репутацией Петр Оленич идет на местные выборы, - Сазонов

"В Киеве по спискам хочет пролезть во власть Петр Оленич. Судя по новостям, в обход киевлян были "освоены" 1,5 млрд грн. Схема простая: обещали создать новый земельный кадастр, добились выделения денег из бюджета, успешно “освоили” их и в результате ни денег, ни кадастра. О том, сколько этот чиновник “заработал” в департаменте земельных ресурсов, который он и возглавляет, коллеги-журналисты писали десятки раз. И этот персонаж претендует на то, чтобы представлять интересы местных громад", написал Кирилл Сазонов.

По словам политэксперта, реформа децентрализации открыла массу новых возможностей для местных громад, но в тоже время увеличила шансы на то, что нечестные люди попадут во власть и надолго там засядут на денежных потоках.

"Избирательная кампания быстрая, новых лиц много. Проанализировав некоторые потенциальные списки партий, хочу сказать есть масса просто подозрительных личностей, а есть откровенные наглые дерибанщики. Очень надеюсь, что таких откровенных зашкваров больше не допустит ни одна партия, иначе до очередных общенациональных выборов эти партии попросту не доживут", резюмировал Сазонов.

Напомним, в ЦИК определились с размером залога на местных выборах.


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