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Главная Новости Политика выборы Чаплыга: Блокирование Ютуб-канала Медведчука – это уничтожение того, кто всухую выигрывает у проамериканских
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Чаплыга: Блокирование Ютуб-канала Медведчука – это уничтожение того, кто всухую выигрывает у проамериканских

Политический эксперт прокомментировал блокирование ютуб-канала Виктора Медведчука

сегодня, 14:30
Автор:

Павел Зинченко

Политический эксперт Михаил Чаплыга прокомментировал блокирование ютуб-канала Виктора Медведчука: "Вчера на сутки был заблокирован мой аккаунт за мое "нелестное" отношение к соросятам и их покровителям демократам в заморской метрополии. А сегодня заблокировали ю-туб Медведчука. Простите, но я как-то иначе себе представлял "светлых эльфов" заокеанской демократии, спасающих нас от тоталитаризма, неся нам свет "свободы слова".

Чаплыга: Блокирование Ютуб-канала Медведчука – это уничтожение того, кто всухую выигрывает у проамериканских

Эксперт прокомментировал блокировку ютуб-канала Виктора Медведчука

"Напомню, что в 2014 году после захвата власти в Украине политиками, ориентировавшимися на США, против Медведчука Белый Дом ввел санкции. А позже, в 2017 году у Медведчука заблокировали его личный аккаунт на Фейсбуке, на котором было более 700 тысяч подписчиков, и страницу политика – на ней тоже было больше 700 тысяч. Вместе – под полтора миллиона. Больше, чем у любого украинского политика и в то время, и сейчас.
Сегодня у Медведчука заблокировали его канал на Ютюбе, видео на котором просмотрели 158 миллионов раз. Причем это самое большое число просмотров среди всех украинских политиков.
И все это "конечно" же не нарушение свободы слова (сарказм)", -считает он.
"Простите, но это тотальная ядерная информационная бомбардировка по тому, кто всухую выигрывает на американских же ресурсах у проамериканских политиков. Это не "свобода слова" — это грязные методы борьбы и двойные стандарты", — делает вывод Чаплыга.


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