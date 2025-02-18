Будут ли выборы в октябре: в Раде дали гарантии по вопросу выборов в 2025 году



Для организации президентских и парламентских выборов после войны необходимо принять специальный закон. Действующее законодательство не содержит положений, регулирующих внесрочные выборы в послевоенный период. Об этом сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко в эфире телемарафона.

Александр Корниенко (фото из открытых источников)

По его словам, Избирательный кодекс Украины предусматривает процедуры только для срочных и досрочных выборов, однако механизм проведения внесрочных выборов в послевоенное время нет. Он отметил, что такого варианта никто не предполагал, поскольку полномасштабное вторжение России стало неожиданным и затяжным.

"У нас есть правовое регулирование в Избирательном кодексе, которое касается срочных и досрочных выборов, а по внесрочным выборам такого нет. Потому что никто не предполагал, что у нас будет полномасштабное вторжение и еще такое длительное", — пояснил он.

Корниенко подчеркнул, что необходимо принять отдельный закон, определяющий особенности избирательного процесса в послевоенный период. Документ будет касаться не только президентских и парламентских выборов, но, вероятно, и местных, если их придется отложить из-за войны войны.

По его мнению, принятие такого закона будет сложным процессом из-за политических споров, в частности, по организации временных избирательных участков.

Он подчеркнул, что инфраструктура сильно пострадала, и в настоящее время потеряно более 5 тысяч избирательных участков. В этой связи Центральная избирательная комиссия предлагает создание временных участков, однако, по словам Корниенко, против этого решения будет выступать часть политиков. Также некоторые политические силы могут критиковать избирательную систему в целом, требуя изменений в Избирательный кодекс.

"У нас разрушена инфраструктура — более 5 тысяч участков потеряно сейчас и ЦИК предлагает как одно из решений — это временные так называемые участки. Но будут люди, которые будут выступать против этого. Это я вам гарантирую. Также будут партии, которые будут "атаковать" избирательную систему, чтобы отойти от Избирательного кодекса", — отметил замглавы ВР.

Несмотря на возможные дискуссии, первый заместитель председателя Верховной Рады убежден, что закон будет принят быстро. Он будет основан на положениях действующего Избирательного кодекса примерно на 95%. Вместе с тем для реализации закона понадобится пересмотр госбюджета, поскольку в расходах на 2025 год расходы на выборы пока не предусмотрены.

Корниенко также отметил, что избирательный процесс в послевоенный период должен быть сокращен с учетом рисков безопасности, ведь стандартные два месяца на проведение кампании могут создать дополнительные угрозы.

Относительно возможных дат выборов он подчеркнул, что никаких решений пока не принято, а прогноз по голосованию 26 октября 2025 года не имеет под собой оснований.

"Нет никаких сейчас утвержденных дат. Есть принципиальные вещи — выборы могут быть проведены в течение полугода после завершения правового режима военного положения. Для проведения президентских и парламентских выборов нужна подготовка", — подчеркнул он.

Корниенко также сообщил, что Центральная избирательная комиссия уже больше года работает над обновлением реестра избирателей и проводит проверку избирательных участков. Особое внимание уделяется обеспечению безбарьерного доступа для людей с инвалидностью, в частности ветеранов, которые в результате войны получили травмы и нуждаются в специально обустроенных помещениях.

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