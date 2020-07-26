Белорусская прокуратура начала расследование в отношении семилетнего сына оппозиционера

Вероника Цепкало, жена белорусского бизнесмена Валерия Цепкало, на встрече с избирателями в городе Речица рассказала о давлении на семью. Об этом сообщает телеканал "Эспрессо".

"Они начинают на нас давить, на женщин. Светлана Тихоновская, которая вместо моего мужа идет на выборы, вывезла детей из страны. Нам пришлось сделать то же самое, понимаете? У меня двое сыновей, оба закончили первый класс, им по семь лет. И вот спецслужбы уже начали вызывать его на допросы, настоящее расследование началось. Пытаются узнать, какая я мать. Ни я, ни Светлана не хотим покидать Беларусь. Мы здесь выросли и жили, нам нужна процветающая страна", - отметила Цепкало.

Как ранее сообщали "Комментарии", Валерий Цепкало покинул страну вместе с детьми.

Так, Вероника Цепкало обозначила, что причиной для выезда в Россию для ее мужа - постоянная угроза ареста. Кроме того, ей самой угрожали, что лишат материнских прав.

"Мы получили информацию из достоверных источников, что моего супруга планируют задержать по надуманным обстоятельствам. Мы не знали, что это за обстоятельства, но два дня тому назад прокуратура пришла в школу, где учатся мои дети, и просила учителей написать заявления. Как я понимаю, они запустили процесс по лишению меня родительских прав", - отметила жена Цепкало.

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