Знаменитые "Кролики": Медведчук решает больше вопросов, чем правительство

Украину можно назвать "независимой" страной, поскольку от нее ничего не зависит. Так в эфире "112 Украина" прокомментировал нежелание украинской власти договариваться о поставках в страну российской вакцины от COVID-19 народный артист Украины Владимир Моисеенко, добавив, что власть действует так, ориентируясь на реакцию со стороны США.

"Все это – отношение к своему народу. До апреля 2021 года мы будем ждать американскую вакцину. Есть уже вакцина, которую можно употреблять, она работает, она действенна, а мы будем ждать только ту вакцину, о которой нам скажут. Второй вопрос – сколько будет стоить американская вакцина", – сказал он.

Подключившийся к беседе коллега Моисеенко, народный артист Украины Владимир Данилец отметил профессионализм Виктора Медведчука и нежелание нынешней власти решать насущные вопросы.

"Один человек, Виктор Медведчук, поехал и решил сколько вопросов. И по вакцине, и по тому, чтобы сняли санкции (санкции РФ с ряда украинских предприятий. – Ред.), по обмену пленными. Никто ведь не рассказывает, что это Медведчук делает, это именно его работа. Один человек заменяет целое правительство. Вот профи, вот человек на своем месте, вот человек, который заботится о своем народе. Он хочет этого, и он это делает. А если ребята не хотят, то они не делают. Они нам рассказывают сказочки", – озвучил свое мнение Данилец.

Моисеенко при этом уточнил, что, возможно, власть и хочет решить эти вопросы, но не получает на это соответствующих команд извне, намекнув таким образом, что Украина находится под внешним управлением, о чем неоднократно говорил лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук.

Ранее председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявлял, что чем больше украинская власть прислушивается к советам Запада, тем меньше в стране порядка и больше долгов и обязательств.

Также политик говорил о том, что власти необходимо сосредоточиться на покупке вакцины от COVID-19, которая уже разработана и применяется в России.

"Когда речь идет о защите и выживании украинских граждан, уже не до политических игр. Иначе украинская власть доиграется до того, что по новым дорогам, если они, конечно, будут построены, некому будет ездить", – отметил лидер ОПЗЖ.

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