Журналисты установили человека, выдающего себя за помощника главы ОП – расследование

Человеком, который утверждал, что у него есть удостоверение помощника главы Офиса Президента Андрея Ермака, оказался Михаил Кириевский, чье имя было найдено при помощи OSINT-расследования. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет портал "Depo.ua".

Михаил Кириевский. Фото: skelet.info

Издание утверждает, Кириевский, ранее имел фамилию Курочка, но впоследствии сменил ее.

Обнаружилась зацепка в результате мониторинга сети: там есть поддельные списки помощников и заместителей Андрея Ермака, которые широко растиражированы в СМИ. При сравнении их с официальными данными и нашелся Кириевский, который, появился в списке сразу после Михаила Подоляка.

С помощью таких проплаченных публикаций злоумышленник выдавал себя за чиновника и сближался с бизнесменами, после чего требовал деньги в обмен на "помощь". В этом ему помогали знакомства, благодаря которым Михаил Кириевский получал доступ к официальным мероприятиям, на которых и искал жертв.

Фигурант расследования не скрывает нарочито богатый образ жизни, хотя официально является безработным и побывал в розыске. Журналисты приводят примеры: только в этом году Кириевский совершал административные нарушения, каждый раз на новой иномарке (Nissan Patrol и Toyota Land Cruiser). При этом даже не исправил негативную кредитную историю в двух украинских банках.

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