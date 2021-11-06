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Журналисты установили человека, выдающего себя за помощника главы ОП – расследование

В ходе расследование журналисты установили, что Михаил Кириевский выдавал себя за помощника главы ОП

сегодня, 16:10
Автор:

Станислав Молчанов
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Человеком, который утверждал, что у него есть удостоверение помощника главы Офиса Президента Андрея Ермака, оказался Михаил Кириевский, чье имя было найдено при помощи OSINT-расследования. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет портал "Depo.ua".

Журналисты установили человека, выдающего себя за помощника главы ОП – расследование

Михаил Кириевский. Фото: skelet.info

Издание утверждает, Кириевский, ранее имел фамилию Курочка, но впоследствии сменил ее.

Обнаружилась зацепка в результате мониторинга сети: там есть поддельные списки помощников и заместителей Андрея Ермака, которые широко растиражированы в СМИ. При сравнении их с официальными данными и нашелся Кириевский, который, появился в списке сразу после Михаила Подоляка.

С помощью таких проплаченных публикаций злоумышленник выдавал себя за чиновника и сближался с бизнесменами, после чего требовал деньги в обмен на "помощь". В этом ему помогали знакомства, благодаря которым Михаил Кириевский получал доступ к официальным мероприятиям, на которых и искал жертв.

Фигурант расследования не скрывает нарочито богатый образ жизни, хотя официально является безработным и побывал в розыске. Журналисты приводят примеры: только в этом году Кириевский совершал административные нарушения, каждый раз на новой иномарке (Nissan Patrol и Toyota Land Cruiser). При этом даже не исправил негативную кредитную историю в двух украинских банках.

Читайте также ранее на портале "Комментарии" — Офис президента обвинил в давлении на журналистов. Сам же президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава государства заявил, что обвинения являются необоснованными. 




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Источник: https://news.depo.ua/rus/news/mikhaylo-kirievskiy-vidae-sebe-za-pomichnika-golovi-op-rozsliduvannya-202111061387667
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