Всю земельную и строительную сферу Харькова отдадут легионеру Офиса президента Кузьмину, - СМИ

Сергей Кузьмин, которого недавно назначили заместителем и.о. мэра Харькова Игоря Терехова по вопросам диджитализации, был навязан Офисом президента. Об этом сообщает издание "Telegraf".

Сергей Кузьмин. Фото из открытых источников

Сообщается, что Кузьмин якобы должен курировать в Харькове "земельно-строительные" сферы в пользу некоторых людей из Офиса президента.

"Судя по всему, особого выбора у Терехова не было – Кузьмина ему "спустили сверху". И тот уже на первой сессии показал свое отношение к Харькову — Кузьмин даже не выступил перед депутатами", — пишут журналисты, отмечая, что Кузьмин будет курировать в мэрии вопросы цифровой трансформации.

По мнению журналистов, диджитализация для Кузьмина только прикрытие. На самом деле, у него совсем другие задачи – он будет курировать в Харькове еще земельную и строительную сферы, а также Малые архитектурные формы (МАФы).

Издание напоминает, что самой высокой должностью Кузьмина был пост главы Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСИ). Там он проработал недолго и был уволен. Еще в июле 2019 года тогдашний глава Минрегиона Геннадий Зубко сделал представление Кабмину на увольнение Кузьмина с формулировкой: "не прошел испытательный срок". Однако увольняло Кузьмина уже правительство Алексея Гончарука.

Журналисты пишут, что Терехов в частных беседах и переговорах с депутатами горсовета по предстоящему голосованию, а также на заседании фракции Блока Кернеса перед сессией горсовета объяснил необходимость назначения Кузьмина своим замом тем, что его об этом якобы попросили в ОП.

По информации издания, Терехов якобы сказал депутатам, что земельную и строительную сферу в Харькове нужно предоставить Кузьмину в полное управление по просьбе ОП в обмен на поддержку на выборах мэра.

Напомним, Сергей Кузьмин был назначен заместителем городского головы Харькова на внеочередной сессии Харьковского горсовета 12 октября.

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