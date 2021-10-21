logo
Русский Українська

BTC/USD

63185.25

ETH/USD

4114.30

LTC/USD

199.67

USD/UAH

26.55

EUR/UAH

30.80

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внутренняя политика Всю земельную и строительную сферу Харькова отдадут легионеру Офиса президента Кузьмину, - СМИ
commentss НОВОСТИ Все новости

Всю земельную и строительную сферу Харькова отдадут легионеру Офиса президента Кузьмину, - СМИ

Сергей Кузьмин был назначен заместителем городского головы Харькова 12 октября

сегодня, 18:23
Автор:

Станислав Молчанов

Сергей Кузьмин, которого недавно назначили заместителем и.о. мэра Харькова Игоря Терехова по вопросам диджитализации, был навязан Офисом президента. Об этом сообщает издание "Telegraf".

Всю земельную и строительную сферу Харькова отдадут легионеру Офиса президента Кузьмину, - СМИ

Сергей Кузьмин. Фото из открытых источников

Сообщается, что Кузьмин якобы должен курировать в Харькове "земельно-строительные" сферы в пользу некоторых людей из Офиса президента.

"Судя по всему, особого выбора у Терехова не было – Кузьмина ему "спустили сверху". И тот уже на первой сессии показал свое  отношение к Харькову — Кузьмин даже не выступил перед депутатами", — пишут журналисты, отмечая, что Кузьмин будет курировать в мэрии вопросы цифровой трансформации.

По мнению журналистов, диджитализация для Кузьмина только прикрытие. На самом деле, у него совсем другие задачи – он будет курировать в Харькове еще земельную и строительную сферы, а также Малые архитектурные формы (МАФы). 

Издание напоминает, что самой высокой должностью Кузьмина был пост главы Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСИ). Там он проработал недолго и был уволен. Еще в июле 2019 года тогдашний глава Минрегиона Геннадий Зубко сделал представление Кабмину на увольнение Кузьмина с формулировкой: "не прошел испытательный срок". Однако увольняло Кузьмина уже правительство Алексея Гончарука. 

Журналисты пишут, что Терехов в частных беседах и переговорах с депутатами горсовета по предстоящему голосованию, а также на заседании фракции Блока Кернеса перед сессией горсовета объяснил необходимость назначения Кузьмина своим замом тем, что его об этом якобы попросили в ОП.

По информации издания, Терехов якобы сказал депутатам, что земельную и строительную сферу в Харькове нужно предоставить Кузьмину в полное управление по просьбе ОП в обмен на поддержку на выборах мэра. 

Напомним, Сергей Кузьмин был назначен заместителем городского головы Харькова на внеочередной сессии Харьковского горсовета 12 октября.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://telegraf.com.ua/politika/2021-10-21/5686334-tsinichnaya-kombinatsiya-op-zachem-v-kharkov-vitse-merom-prislali-skandalnogo-sergeya-kuzmina
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!