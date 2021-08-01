Зеленского заметили в супермаркете: что он там покупал

В воскресенье, 1 августа президента Украины Владимира Зеленского заметили в супермаркете Le Silpo на Бессарабке, что в центре Киева. Об этом в Facebook написал житель Киева Константин Левошко.

Владимир Зеленский ( фото из открытых источников)

На фото видно, что президент в маске стоит с покупками на кассе. Автор снимка написал в комментариях, что Зеленский пришел за продуктами с сыном, сопровождала их охрана президента. В комментариях он уточнил, что среди покупок заметил три бутылки вина.

Кроме того, по словам Левошко, только один человек сделал селфи с Зеленским, а остальные просто не узнавали президента в маске. Ранее в декабре прошлого год года глава государства пришел в магазин игрушек Planet Toys, чтобы купить подарок своему сыну.

Напомним, на сайте Президента Украины был опубликован Указ от 29 июля 2021 года об изменении даты празднования Дня молодежи в Украине. Таким образом, отныне День молодежи в Украине будет праздноваться не 26 июня, а 12 августа, так же как и во всем мире. Отмечается, что глава государства сделал это с целью поддержки стремления нашей молодежи к интеграции в европейское сообщество. Данный указ вступает в силу с 1 января следующего года. День молодежи — это национальный праздник, который в Украине ежегодно празднуют в последнее воскресенье июня. Его история тянется еще с далекого 1958 года, когда Указом Президиума Верховного Совета СССР был учрежден "День советской молодежи". Было принято решение о том, что праздноваться он будет в последнее воскресенье июня.

В июне 1994 года первый президент страны Леонид Кравчук подписал Указ, который также гласил о том, что День молодежи в Украине будет праздноваться в последнее воскресенье первого месяца лета.

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