Зеленский ввел санкции против Сивковича и еще почти 150 приспешников Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский издал указ о введении персональных санкций против почти 150 человек, большинство из которых из России. Как сообщает портал "Комментарии", соответствующий указ Зеленского №773/2023 о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 ноября 2023 г. "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" опубликован на сайте Офиса президента Украины.

Зеленский ввел персональные санкции против Сивковича и Чубайса. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против 147 физических и 303 юридических лиц. Большинство из них – из России.

Под санкции, в частности, попали бывший министр финансов России Алексей Кудрин и бывший глава "Роснано" Анатолий Чубайс.

В санкционный список также попал бывший заместитель секретаря СНБО Украины Владимир Сивкович. В Совбезе Сивкович работал при президентстве Виктора Януковича. В Украине его обвиняют в работе на ФСБ РФ и вербовке пророссийских агентов.

Среди юридических лиц под санкциями оказалась "Шахта имени А. Ф. Засядько". Компания находится на территории так называемой "ДНР".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что власти Словакии заблокируют введение ограничений на российское ядерное топливо в составе следующего 12-го пакета санкции со стороны ЕС. РФ – единственный поставщик ядерного топлива для страны, поэтому там выступают против введения ограничений.

Напомним, что "Комментарии" писали о новых санкциях ЕС против РФ. Еврокомиссия предлагает запретить импорт российских алмазов и ювелирных изделий с бриллиантами с начала 2024 г. в рамках 12-го пакета санкций, призванного ограничить способность путинского режима финансировать вторжение в Украину.

