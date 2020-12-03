Зеленский vs Коломойский: эксперты оценили возможность конфликта

В связи с приходом в США к власти Демпартии в целом и Байдена в частности, Штаты могут более рьяно взяться за Коломойского и прочих украинских олигархов и политиков, которые были заинтересованы в "деле Байдена" и украинской газовой компании Burisma. Куда в этом случае качнется Зеленский, часть фракции которого имеет про-коломойскую направленность и станет ли он помогать "топить" Коломойского и Ко, рассказали украинские эксперты.

"Зеленский вряд ли пойдет на конфликт"

Вероятность того, что Украина снова станет востребованной в геополитических раскладах при новом президенте США, очень высока. А в контексте открытых дел против сына нового президента, стоит ожидать лояльности со стороны наших правоохранительных органов. В этом уверен руководитель Фундации "Высшая школа профессиональной политики" Олег Вострых.

"Как мы видим по коррупционным скандалам внутри самой Украины, представители Офиса генпрокурора не видят нарушений ни внутри партии большинства, ни в последнем скандале вокруг Офиса президента (речь о ситуации вокруг замглавы ОП Олега Татарова – ред.). Соответственно, "громкие дела" против родственников президента США будут в скором времени закрыты и уйдут в архив до следующих выборов", – отмечает эксперт.

При этом, по его мнению, фигуры, которые вытягивали этот скандал на прессу и подталкивали к его раскрутке в СМИ, могут пострадать.

"Зеленский вряд ли пойдет на серьезное обострение со своим партнером Коломойским, – считает Олег Вострых. – В ситуации, когда монобольшинство растаскивают на части в стенах Верховной Рады, в скором времени может возникнуть вопрос – кто кого: Рада президента или он ее? Усугублять эту ситуацию прямым конфликтом с олигархом, который контролирует достаточно большую часть депутатов фракции "Слуг народа" (и не только), президент не станет".

Эксперт не исключает, что будет много слов о верховенстве законов в Украине. Президент даже, наверное, поручит генпрокурору взять всё под особый контроль.

"Но это будет больше активностью в сетях, СМИ, чем реальная деятельность, направленная на результат, – прогнозирует Олег Вострых. – Освободиться от ниточек, которыми управляет Коломойский, без результативного хода дела в самих США против него, нашему президенту не удастся".

"Проекция украинских реалий на США"

Политолог Валентин Гладких акцентирует, что в США люди приходят во власть, чтобы защищать и отстаивать интересы своего государства, а не ради каких-то личных целей. По его мнению, те, кто думает, будто Байден, выиграв выборы, будет стараться извлечь некую личную выгоду, просто проецирует украинские реалии на США.

"Мы помним, как Трамп пытался использовать свое положение президента ради удовлетворения электоральных интересов. Да-да, речь о том самом телефонном разговоре с Зеленским летом-2019. Ничего особенного не было сказано, но результат оказался весьма болезненным для Трампа, – отмечает Валентин Гладких. – Так что я уверен, что Байден не будет себе позволять никаких подобных шагов, потому что это может и для него неприятно завершится. Ведь оппозиция в США никуда не делась. Наивно полагать, что Байден, обретя президентские полномочия, будет делать что угодно".

По мнению политолога, утверждения, что Зеленский – это аватар Коломойского, является пропагандистским.

"Похоже, кто-то никак не может выйти из пропагандисткой картины Прямого канала образца выборов-2019. Президент Зеленский уже не раз доказал, что не действует в интересах Коломойского. Достаточно вспомнить принятие банковского (антиколомойского) закона", – подчеркивает Валентин Гладких.

В то же время, он согласен с тем, что в Раде есть люди, которые находятся под влиянием Коломойского.

"Но они есть не только во фракции Зеленского, – отмечает политолог. – К тому же — до каких границ доходит их лояльность? Вряд ли они пылают желанием идти в огонь и воду ради Игоря Валерьевича. Да, человек с деньгами, как Коломойский, может рекрутировать нардепов. Но не может заставить их принять закон, согласно которому он – выше закона. Считаю, что если в распоряжении американского правосудия будут доказательства касательно нарушения Коломойским (или другим украинским олигархом) законодательства, его будут преследовать, согласно закону. И не думаю, что Зеленский или ВР смогут этому как-то посодействовать или помешать".

Как ранее писали "Комментарии", агенты Федерального бюро расследований провели обыски в компании Optima Management Group, которую в последнее время связывают с украинским олигархом Игорем Коломойским.











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