Зеленский срочно отправляет на линию фронта министров и нардепов: зачем

Глава нашей страны Владимир Зеленский по причине обострения ситуации в Донецком регионе, направляет туда делегацию властных представителей. На линию фронта отправятся нардепы и главы некоторых министерств. Об этом проинформировал на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов.

Алексей Данилов (фото из открытых источников)

По словам Данилова, украинский президент согласовал это решение. Поэтому в субботу на фронт поедут представители от парламента, несколько министров, и он, выполняя поручения Зеленского, отправляется завтра на линию фронта. В субботу они уже будут в тех населенных пунктах, где от обстрелов нанесен значительный ущерб нашей инфраструктуре, — резюмировал секретарь СНБО.

Напомним, что "Комментарии" информировали об эвакуации жителей ОРДЛО . Сегодня, 18 февраля, главы так называемых "ДНР" и "ЛНР" сообщили о массовой эвакуации населения в РФ. В Сети начали появляться видео о происходящем в городах оккупированного Донбасса после данных заявлений. На кадрах, публикуемых СМИ в своем Telegram-канале, можно увидеть, как люди толпами выстраиваются у банкоматов. Также можно наблюдать очереди из авто, образовавшихся на автозаправочных станциях. В то же время, спикер Владимира Путина говорит, что не владеет информацией о массовой эвакуации жителей ОРДЛО на территорию Ростовской области РФ.

Также "Комментарии" информировали о том, что главнокомандующий ВСУ записал обращение на фоне ситуации в ОРДЛО. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный обратился к жителям ОРДЛО по поводу обострения ситуации на Донбассе. По словам Залужного, кафиры используют мирное население этих территорий для эскалации.

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