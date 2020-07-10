Зеленский созывает внеочередное заседание Верховной Рады: повестка дня

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о проведении внеочередного заседания Верховной Рады 13 июля 2020 года. Данный документ опубликован на сайте парламента.

"В связи с требованием президента Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины девятого созыва и в соответствии с частью восьмой статьи 19 Регламента Верховной Рады Украины: созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины девятого созыва на 14 часов 13 июля 2020 года ", - говорится в распоряжении.

На повестке дня 14 вопросов:

- проект закона "О внесении изменений в статью 6 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" (№ 3659);

- проект закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно внедрения механизма предоставления государственных гарантий на портфельной основе и урегулирования порядка уплаты налогового долга" (№ 3598);

- проект постановления "О назначении очередных местных выборов в 2020 году" (25 октября 2020) (№ 3809);

- проект закона "О внесении изменений в приложения № 3 и № 6 к Закону Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год по финансовому обеспечению проведения выборов" (№ 3712) и альтернативный ему № 3712-1;

- проект закона "О внесении изменений в Закон Украины "О рынке электрической энергии" (№ 3199);

- проект закона О внесении изменения в статью 29 Закона Украины О Государственном бюджете Украины на 2020 год по сроку действия ограничений при начислении заработной платы (№ 3708, 3708-1);

- проект закона "О внесении изменения в пункт 3 раздела II Заключительные и переходные положения Закона Украины О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по совершенствованию электронной формы документооборота в Верховной Раде Украины" (№ 3720);

- проект закона "О внесении изменений в п. 3 раздела Х Переходные и заключительные положения Закона Украины "О среднем образовании по расширению возможностей для трансформации образовательной сети" (№ 3719) и альтернативные него № 3719-1 и № 3719-2;

- проект постановления "О назначении в 2020 году именных стипендий Верховной Рады Украины для молодых ученых - докторов наук" (№ 3815);

- проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг" (№ 2458);

- проект закона "О внесении изменений в Воздушный кодекс Украины относительно усовершенствования механизма взимания государственных сборов за каждого пассажира, который улетает из аэропорта Украины, и за каждую тонну груза, отправляемого или прибывает в аэропорт Украины" (№ 2424);

- проект закона "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины относительно приватизации земель государственных и коммунальных сельскохозяйственных предприятий, учреждений и организаций" (№ 3012) и альтернативный ему № 3012-1;

- проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно социальной защиты населения в период карантина, связанного с предотвращением возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" (№ 3486) и альтернативный № 3486-1;

- проект закона О внесении изменений в закон Украины О публичных закупках по созданию предпосылок для устойчивого развития и модернизации отечественной промышленности (№ 3739).

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