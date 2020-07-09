СМИ узнали, где сейчас живет Владимир Зеленский

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Владимир Лавский
Владимир Зеленский пользуется государственной дачей на территории "Конча-Заспы", а именно в доме №29, более известном в народе, как "дача Ющенко". Об этом идет речь в расследовании программы "Схемы".
Практически 380 тысяч гривен было выделено на ремонт данного объекта, сообщает источник. О том, что дачу готовят как раз "под Зеленского", еще в марте было известно журналистам. И вот с июля Зеленский начал ею пользоваться.
Шестого июля съемочная группа зафиксировала, как кортеж президента заехал на территорию государственных дач, а покинул ее уже на следующее утро. То же самое было и седьмого июля. На второй день здесь же ночевала и Елена Зеленская, жена президента.
Напомним, с 2014 года года данную дачу хотели продать, вот только покупатель никак не нашелся. Дом №29 - это трехэтажное здание площадью более двух тысяч метров квадратных с огражденной территорией вокруг на несколько гектаров.
Как уже сообщали "Комментарии", восьмого июля Владимир Зеленский задекларировал новое состояние.
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