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СМИ узнали, где сейчас живет Владимир Зеленский

По данным источника, президент Украины сейчас живет на государственной даче

сегодня, 23:15
Автор:

Владимир Лавский
СМИ узнали, где сейчас живет Владимир Зеленский

Владимир Зеленский пользуется государственной дачей на территории "Конча-Заспы", а именно в доме №29, более известном в народе, как "дача Ющенко". Об этом идет речь в расследовании программы "Схемы". 

Практически 380 тысяч гривен было выделено на ремонт данного объекта, сообщает источник. О том, что дачу готовят как раз "под Зеленского", еще в марте было известно журналистам. И вот с июля Зеленский начал ею пользоваться. 

Шестого июля съемочная группа зафиксировала, как кортеж президента заехал на территорию государственных дач, а покинул ее уже на следующее утро. То же самое было и седьмого июля. На второй день здесь же ночевала и Елена Зеленская, жена президента. 

Напомним, с 2014 года года данную дачу хотели продать, вот только покупатель никак не нашелся. Дом №29 - это трехэтажное здание площадью более двух тысяч метров квадратных с огражденной территорией вокруг на несколько гектаров. 



Как уже сообщали "Комментарии", восьмого июля Владимир Зеленский задекларировал новое состояние. 


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