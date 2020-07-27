Зеленский создал еще одну военно-гражданскую администрацию

Президент Владимир Зеленский постановил создать военно-гражданскую администрацию города Лисичанск, который находится в Луганской области. Данный указ уже опубликован на сайте Офиса президента.

"Командующему объединенных сил, председателю Луганской областной государственной администрации осуществить в соответствии с законом Украины "О военно-гражданских администрациях" меры, связанные с образованием военно-гражданской администрации, указанной в статье 1 этого указа", - идет речь в постановлении.

Данный указ вступает в силу с момента подписания.

Как ранее сообщали "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский впервые за пять месяцев пообщался с президентом РФ Владимиром Путиным. Во время разговора политики обсудили выполнение договоренностей, о которых договаривались в Нормандском формате в Париже девятого декабря 2019 года. Президент Украины поднял вопрос безопасности на Донбассе, и лидеры стран сошлись во мнении, что прекращение огня - это первый шаг для мирного урегулирования конфликта.







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