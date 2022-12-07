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Зеленский снова провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего

Главнокомандующий ВСУ и командующие войсками оперативных направлений доложили об актуальной ситуации на передовой и обеспечении подразделений сил обороны вооружением и боеприпасами

сегодня, 18:50
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Автор:

Моесеенко Валентина

Главнокомандующий ВСУ и командующие войсками оперативных направлений на очередном заседании Ставки Верховного Главнокомандующего Президенту Украины доложили об актуальной ситуации на передовой и обеспечении подразделений сил обороны вооружением и боеприпасами, пишут "Комментарии" по информации Офиса Президента.

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 Участники заседания рассмотрели ближайшие шаги по уменьшению боевых возможностей войск противника. Кроме того, заслушали информацию о ходе восстановления энергетической системы Украины, которую непрерывно разрушает враг массированными ракетными ударами. В заседании приняли участие: руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников, Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, председатель Службы внешней разведки Украины Александр Литвин ВСУ Александр командующий . К заседанию Ставки также присоединились Министр внутренних дел Денис Монастырский, Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, Министр инфраструктуры Александр Кубраков, другие чиновники, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.


Как писали "Комментарии", президент РФ рассказал очередную ложь об ВСУ. По его словам, в Украине будто бы за оставление боевых позиций расстреливают перед строем военных. В РФ же ничего подобного нет. Но он признал, что российские оккупанты убегают с поля боя, однако это не массовые случаи. Об этом Путин сказал во время встречи с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.


Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин сделал новое циничное заявление о сроках окончания войны в Украине и сравнив себе с Петром И.Голова Кремля Владимир Путин заявил, что начатая Россией в Украине война может затянуться на длительный срок. Кроме этого, он похвастался "результатами" своей так называемой "СВО", приписав себе новые территории и сравнив себе с Петром И. Кроме этого, он уже традиционно заявил, что Россия якобы не начинала войну в Украине, маскируя полномасштабное вторжение, как "спасение" жителей Донбасса, "волеизъявления, которых подавляли".






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Источник: https://www.president.gov.ua/ru/news/pid-golovuvannyam-prezidenta-vidbulosya-chergove-zasidannya-79701
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