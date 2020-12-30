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Зеленский сформировал новую Раду в Украине

В нее вошел, в частности, Михеил Саакашвили

сегодня, 20:12
Автор:

Владимир Лавский

Президент Владимир Зеленский утвердил состав Координационного совета по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства. Соответствующий указ глава государства подписал 29 декабря, сообщается на сайте Офиса президента.

Зеленский сформировал новую Раду в Украине

Председателем совета назначен народный депутат Елена Шуляк. Секретарем совета назначен руководитель Координационного центра обеспечения взаимодействия с Кабинетом министров Владимира Кладиев.

В состав совета также вошли министр развития общин и территорий Алексей Чернышев, председатель исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили, первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Василий Малыш, заместитель директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев, заместитель министра юстиции по вопросам госрегистрации Ольга Онищук, заместитель руководителя Офиса президента Юлия Свириденко, советник Вадим Потаев, а также общественный деятель Карл Стурен.

Как ранее сообщали "Комментарии", политолог рассказал, кто может стать преемником Владимира Зеленского. 


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Источник: https://www.president.gov.ua/documents/6062020-36217
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