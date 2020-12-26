Зеленский сделал очередное кадровое назначение

Язык
Coinspot 26.12.2020
BTC/USD
24670.00
ETH/USD
617.76
LTC/USD
126.71
НБУ 26.12.2020
USD/UAH
28.45
EUR/UAH
34.75
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Владимир Лавский
Президент Владимир Зеленский назначил председателем Ивано-Франковской областной государственной администрации Андрея Бойчука. Об этом сообщает пресс-служба президентаСообщается, что соответствующий указ был подписан 24 декабря.
Вручая служебное удостоверение в Офисе президента, Зеленский пожелал новому руководителю Ивано-Франковской облгосадминистрации сил и добросовестного труда на благо области.
Андрей Бойчук родился в 1976 году в г. Ивано-Франковске. В 2000 году окончил Ивано-Франковский государственный технический университет нефти и газа (инженер-механик). Работал в структурах по обслуживанию магистральных газопроводов. С 2010 года занимал различные должности в компании "Укртрансгаз". В 2014-2015 годах был директором Департамента по вопросам функционирования и реформирования нефтегазового сектора Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.
Ранее "Комментарии" сообщали, где Владимир Зеленский проведет отпуск.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости