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Зеленский сделал очередное кадровое назначение

Андрей Бойчук стал губернатором Ивано-Франковской области

сегодня, 11:13
Автор:

Владимир Лавский

Президент Владимир Зеленский назначил председателем Ивано-Франковской областной государственной администрации Андрея Бойчука. Об этом сообщает пресс-служба президентаСообщается, что соответствующий указ был подписан 24 декабря.

Зеленский сделал очередное кадровое назначение

Вручая служебное удостоверение в Офисе президента, Зеленский пожелал новому руководителю Ивано-Франковской облгосадминистрации сил и добросовестного труда на благо области.

Андрей Бойчук родился в 1976 году в г. Ивано-Франковске. В 2000 году окончил Ивано-Франковский государственный технический университет нефти и газа (инженер-механик). Работал в структурах по обслуживанию магистральных газопроводов. С 2010 года занимал различные должности в компании "Укртрансгаз". В 2014-2015 годах был директором Департамента по вопросам функционирования и реформирования нефтегазового сектора Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Ранее "Комментарии" сообщали, где Владимир Зеленский проведет отпуск. 


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Источник: https://www.president.gov.ua/news/andrij-bojchuk-priznachenij-golovoyu-ivano-frankivskoyi-oda-65825
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