Зеленский сделал очередное кадровое назначение

Президент Владимир Зеленский назначил председателем Ивано-Франковской областной государственной администрации Андрея Бойчука. Об этом сообщает пресс-служба президентаСообщается, что соответствующий указ был подписан 24 декабря.

Вручая служебное удостоверение в Офисе президента, Зеленский пожелал новому руководителю Ивано-Франковской облгосадминистрации сил и добросовестного труда на благо области.

Андрей Бойчук родился в 1976 году в г. Ивано-Франковске. В 2000 году окончил Ивано-Франковский государственный технический университет нефти и газа (инженер-механик). Работал в структурах по обслуживанию магистральных газопроводов. С 2010 года занимал различные должности в компании "Укртрансгаз". В 2014-2015 годах был директором Департамента по вопросам функционирования и реформирования нефтегазового сектора Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Ранее "Комментарии" сообщали, где Владимир Зеленский проведет отпуск.





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