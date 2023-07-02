Зеленский резко реагирует на повышение тарифов на воду для населения

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение контролирующего органа по коммунальным услугам НКРЭКУ, которое заявило о повышении тарифов на водоснабжение для населения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на вечернее обращение Зеленского.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Президент Украины считает решение НКРЭКУ о повышении тарифов неприемлемым для страны и сообщил, что правительство получило задачу предложить ответное решение.

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"Мягко говоря, позорное решение, непрофессиональное и не согласованное с правительством. Мы не можем и не будем воспринимать спокойно такие решения", – сказал Зеленский.

Также на повышение тарифов на воду отреагировал и премьер-министр Денис Шмигаль.

"Решения не приемлемы. Решения не согласованы с Правительством. Во время войны мы должны действовать единой командой", — написал украинский политик в своих соцсетях.

Шмигаль сообщил, что в настоящее время даны поручения министрам энергетики и инфраструктуры по разговорам с НКРЭКУ и пересмотру предложенных тарифов.

Напомним, что НКРЭКУ повысила цены на воду для 33 водоканалов. В среднем цена за услугу выросла на 32%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский ответил Путину на его слова о том, что президент Украины — позор еврейского народа.

Также "Комментарии" писали, что в Офисе президента Владимира Зеленского отреагировали на заявления Александра Лукашенко, пригрозившего всем своим врагам возможностью нанести ядерный удар. Такие сообщения диктатора прозвучали на фоне размещения российского ядерного оружия на территории Беларуси.