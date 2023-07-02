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Зеленский резко реагирует на повышение тарифов на воду для населения

Президент Украины отреагировал на несогласованное правительством изменение тарифов на водоснабжение.

сегодня, 08:45
Автор:
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Slava Kot
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Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение контролирующего органа по коммунальным услугам НКРЭКУ, которое заявило о повышении тарифов на водоснабжение для населения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на вечернее обращение Зеленского.

Зеленский резко реагирует на повышение тарифов на воду для населения

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Президент Украины считает решение НКРЭКУ о повышении тарифов неприемлемым для страны и сообщил, что правительство получило задачу предложить ответное решение.


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"Мягко говоря, позорное решение, непрофессиональное и не согласованное с правительством. Мы не можем и не будем воспринимать спокойно такие решения", – сказал Зеленский.

Также на повышение тарифов на воду отреагировал и премьер-министр Денис Шмигаль.

"Решения не приемлемы. Решения не согласованы с Правительством. Во время войны мы должны действовать единой командой", — написал украинский политик в своих соцсетях.

Шмигаль сообщил, что в настоящее время даны поручения министрам энергетики и инфраструктуры по разговорам с НКРЭКУ и пересмотру предложенных тарифов.

Напомним, что НКРЭКУ повысила цены на воду для 33 водоканалов. В среднем цена за услугу выросла на 32%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский ответил Путину на его слова о том, что президент Украины — позор еврейского народа.

Также "Комментарии" писали, что в Офисе президента Владимира Зеленского отреагировали на заявления Александра Лукашенко, пригрозившего всем своим врагам возможностью нанести ядерный удар. Такие сообщения диктатора прозвучали на фоне размещения российского ядерного оружия на территории Беларуси.



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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/6799
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Обсуждения

Цікаво

сегодня, 08:16

а чому він різко не відреагував на підвищення цін на електрику,в чому сенс двоякого підходу,ждемо звернення президента.


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