Зеленский резко реагирует на повышение тарифов на воду для населения

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение контролирующего органа по коммунальным услугам НКРЭКУ, которое заявило о повышении тарифов на водоснабжение для населения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на вечернее обращение Зеленского.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Президент Украины считает решение НКРЭКУ о повышении тарифов неприемлемым для страны и сообщил, что правительство получило задачу предложить ответное решение.
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Также на повышение тарифов на воду отреагировал и премьер-министр Денис Шмигаль.
Шмигаль сообщил, что в настоящее время даны поручения министрам энергетики и инфраструктуры по разговорам с НКРЭКУ и пересмотру предложенных тарифов.
Напомним, что НКРЭКУ повысила цены на воду для 33 водоканалов. В среднем цена за услугу выросла на 32%.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский ответил Путину на его слова о том, что президент Украины — позор еврейского народа.
Также "Комментарии" писали, что в Офисе президента Владимира Зеленского отреагировали на заявления Александра Лукашенко, пригрозившего всем своим врагам возможностью нанести ядерный удар. Такие сообщения диктатора прозвучали на фоне размещения российского ядерного оружия на территории Беларуси.
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сегодня, 08:16
а чому він різко не відреагував на підвищення цін на електрику,в чому сенс двоякого підходу,ждемо звернення президента.