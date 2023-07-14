Зеленский ревнует к Кличко и Залужному – депутат о популярности конкурентов президента

В Украине сейчас вся власть сконцентрирована в руках Банковой, при этом власти "ревниво" относятся к любым потенциальным электоральным конкурентам главы государства, включая мэра Киева Виталия Кличко или главнокомандующего Вооружённых сил Украины Валерия Залужного. Об этом в своем комментарии заявил представитель фракции "Европейская солидарность" в Верховной Раде Владимир Арьев.

Владимир Арьев. Фото: из открытых источников

Учитывая тот факт, что вся власть в Украине находится фактически у одного человека, обществу очень важно "не давать зарываться властям окончательно", указал парламентарий.

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"(Ред. – Обществу важно) не давать использовать военное положение с целью установления авторитарной системы и системы безнаказанности для своих и использования органов даже для незаконного протеста", — пояснил Арьев.

Вместе с тем он признал, что, когда страна в войне, далеко не каждый готов откровенно озвучивать свое отношение к тем или иным событиям в стране.

"У каждого есть родственники мужчины, кто-то служит на фронте. (Ред. — Люди) боятся, что это может каким-то образом повлиять на мир. То есть, люди себе рисуют воображения. Когда власть имеет неограниченные полномочия в военное время, простые люди стараются быть очень осторожны, а если и говорят что-то, то только о том, что хочет слышать власть", — акцентировал внимание Арьев.



Говоря о будущих выборах, по завершении боевых действий в Украине, нардеп назвал их "агрессивными".

По словам нардепа, сегодня во власти люди, которые ревнивы по своей натуре, ревниво воспринимают любую популярность и любого – то ли популярность Кличко мировая, то ли популярность Залужного украинская.

"К кому-либо, кто может претендовать на неподконтрольное политическое действие, он (Ред. – президент) относится очень агрессивно. И понятно, что когда начнется избирательная кампания, я думаю, она будет максимально агрессивной. И это будет аккумулятивный эффект от войны. Разломов в обществе будет очень много, и на них власть, к большому сожалению, как и на страхах, будет играть. Та же игра на страхах перед возможным терактом на Запорожской атомной станции – это действительно использование технологии страха для того, чтобы таким образом определенным образом манипулировать обществом.", – подчеркнул парламентарий.



Рассматривая главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и других видных военных деятелей страны как соперников президента Зеленского на выборах, нардеп выразил мнение о том, что военные будут иметь успех в том случае, если они предложат эффективные методы борьбы с коррупцией.

"Люди действительно доверяют военным за то, что те делают качественно свою работу. Действительно, есть популярность у Залужного. Если он и баллотируемые военные предложат людям выход, который будет совпадать с их взглядами – это демократическое развитие страны, движение к НАТО и Европейскому Союзу, то общество объединится. Если они будут предлагать реальную борьбу с коррупцией, тогда можно говорить, что это доверие будет конвертировано", — подытожил он.





