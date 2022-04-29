Зеленский рассказал, что Украине предлагали отдать Запорожскую АЭС под контроль России

Украинские власти отказались отдать Запорожскую АЭС под дальнейший контроль российских захватчиков и будут ждать, когда ее разблокируют. Об этом заявил лидер нашей страны Владимир Зеленский, отвечая на вопросы польских СМИ.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Глава государства напомнил, что захватчики обстреливали атомную станцию и ее энергоблоки из танков и другой боевой техники.

"Они просто не понимают, что они делали. Я уверен, что они не понимают до сих пор. Там было более 100 единиц техники, мне кажется, что 120. Они окружили, убили несколько человек, стреляли по ядерным блокам. Сначала в МАГАТЭ сказали, что никаких попаданий не было. Это не правда. Мы обнаружили. Они попали по ядерному блоку, но там достаточно мощная защита... Но со всем тем — это большая угроза до сих пор, потому что на сегодняшний день часть атомной электростанции... оккупирована российскими военными", — подчеркнул украинский президент.

Глава Украины добавил, что на атомном объекте находятся и украинские технические специалисты, и специалисты из РФ.

"Технических специалистов они привезли из России — из "Росатома". И скажу вам откровенно, "Росатом" это скрывает, но мы знаем, что российские специалисты постоянно хотят уехать оттуда, потому что они не разбираются в некоторых вещах", — сказал глава государства.

Владимир Зеленский добавил, что специалисты "Росатома" хотели вернуться в РФ, используя разные поводы. И что украинским властям направляли предложения, чтобы отдать станцию под российский контроль. Это рекомендовали некоторые международные партнеры.

"Мы отказались от этого потому, что когда там наши специалисты – мы несем ответственность, а если специалисты РФ – мы не можем нести ответственность за такой ядерный объект. И поэтому на сегодняшний день технически мы ситуацию контролируем, но это также" более-менее ", потому что там ходят боевики", — подытожил глава государства.

К слову, Владимир Зеленский резюмировал, что наша страна будет ждать окончания процесса разблокирования атомной станции.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Зеленский уведомил финальную цель России.

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