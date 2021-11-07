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Зеленский рассказал, что «сушит кофту» после тренировки: бывший министр обозвал его "м*даком"

В комментариях Зеленскому написал бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян

сегодня, 17:56
Автор:

Ольга Чародий
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Президент Украины Владимир Зеленский поделился фотографией из спортзала и рассказал, что "сушит кофту", намекая на интенсивную тренировку. Фото из спортзала появилось в Instagram-аккаунте президента. Он добавил к нему хэштег #ЗдороваяУкраина.

Зеленский рассказал, что «сушит кофту» после тренировки: бывший министр обозвал его "м*даком"

Владимир Зеленский ( фото из открытых источников)


"Доброе спортивное утро. Сушу кофту. До свидания, вчерашний вечер. Заслужил обед", — написал президент.


В комментариях Зеленскому написал бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян: "Благодаря вам – Украина чемпион мира по смертности от коронавируса. Вы неадекват или просто м*дак?".


Зеленский рассказал, что «сушит кофту» после тренировки: бывший министр обозвал его ”м*даком” - фото 2

Напомним, политический эксперт Елена Броницкая рассказала изданию "Комментарии" о том, какие санкции могут быть применены к народному депутату Гео Леросу за его поведение. Внефракционный нардеп Гео Лерос выступил в зале Верховной Рады и сказал, что президент страны Владимир Зеленский предатель, а затем показал ему нецензурный жест. Елена Броницкая считает, что за такое поведение депутата могут привлечь к дисциплинарной ответственности и отстранить от участия в работе парламента на пять сессионных заседаний. Об этом уже высказался первый вице-спикер Александр Корниенко. А нардеп партии "Слуга народа" Мария Мезенцева высказалась за рассмотрение инцидента на заседании регламентного комитета. "Но меня удивляет, почему на заседаниях присутствует госпожа Третьякова, которая как нам было сообщено, наказана отстранением на пять заседаний за то, что она порадовалась смерти ее коллеги — Антона Полякова. Считаю, что так оно и будет. Конечно, я данный жест Лероса не одобряю, но глава государства должен слышать всех, а не только господина Ермака", — отметила эксперт.





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Источник: https://www.instagram.com/p/CV-I1C9MGb5/
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