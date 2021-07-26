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Зеленский провел чистки в руководстве СБУ: кого уволили

Также президента Украины Владимира Зеленского не устраивает темп борьбы с контрабандой, который есть сейчас и он хочет усилить работу ведомства

26 июля 2021, 22:58
Автор:

Ольга Чародий

Глава государства  уволил трех заместителей председателя СБУ Ивана Баканова, начальника одного департамента и главы СБУ в Черновицкой области. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский провел чистки в руководстве СБУ: кого уволили

Владимир Зеленский ( фото из открытых источников)

Руслан Баранецкий уволен с поста первого заместителя главы СБУ и больше не возглавляет Антитеррористический центр в Службе. На его должность назначен бывший заместитель главы СБУ Сергей Андрущенко. Также президент уволил Василия Малюка с поста заместителя главы СБУ-начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Алексей Корнийчук больше не возглавляет Департамент контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ. Снят с должности и глава СБУ в Черновицкой области Виталий Монастырецкий.

"Конкретный результат должен быть ощутим как на границе, так и во всех институтах государства, которые ответственные за чистоту экономических процессов", — отметил Владимир Зеленский.

Как заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк изданию "Сегодня", ряд кадровых решений, принятых Владимиром Зеленским по руководству СБУ, отражает необходимость трансформации Службы безопасности.

По словам чиновника, существуют две основные причины, по которым были подписаны указы об увольнении: не видели достаточной работы СБУ в борьбе с контрабандой; необходимо подготовить СБУ к реформе, которая начнется после принятия соответствующего закона.

Напомним, большой "улов" поймали в Виннице работники экономической безопасности СБУ и Нацполиции — самую большую незаконную ферму по майнингу криптовалют.


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Источник: https://www.president.gov.ua/news/shodo-uhvalenih-kadrovih-rishen-u-sistemi-sluzhbi-bezpeki-uk-69725?fbclid=IwAR16lV1cL3W8JdVxdxY1WSAsv88ge1t5DfqnJqAtAeD8q9FxsbPOTWSMtco
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