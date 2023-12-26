Зеленский прокомментировал законопроект об усилении мобилизации

Изменение правил мобилизации и военного учета не должно обсуждаться за закрытыми дверями, граждане должны знать, какие нововведения предлагает военное руководство, поэтому соответствующий законопроект был опубликован для всенародного обсуждения. Об этом в вечернем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает портал "Комментарии".

Зеленский высказался о мобилизации. Фото из открытых источников

Украинский президент подчеркнул, что законодательные предложения по новым правилам мобилизации были инициированы военным командованием, Министерством обороны и другими государственными органами, которые и представили их на рассмотрение Верховной Рады.

"Будет правильно, чтобы такие нормы обсуждались и принимались не кулуарно. А так, чтобы люди понимали, какое видение у военного командования, какие мотивы в тех или иных правилах и условиях, которые предлагают депутаты, и как решаются вопросы, которые уже есть у наших воинов в Силах обороны", — заявил Владимир Зеленский.

Президент также подчеркнул, что будет правильно, если на базе Комитета Верховной Рады военные вместе с депутатами определятся, как именно на законодательном уровне должен быть обеспечен следующий год для Сил обороны.

Владимир Зеленский добавил, что готовится окончательный текст законопроекта, который будет вынесен на голосование в Верховной Раде.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кабмин вечером 25 декабря внес в Верховную Раду законопроект №10378 об изменениях в порядке мобилизации в Украине, военном учете и прохождении военной службы. В пояснительной записке предлагается ряд мер, которые, по мнению авторов документа, сделают мобилизацию более эффективной, а уклонение о взятии на военный учет и прохождении военной службы менее вероятными.

