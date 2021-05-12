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Зеленский подписал законы о растаможке автомобилей

Сумма акцизного налога будет зависеть от возраста автомобиля

сегодня, 22:52
Автор:

Ольга Чародий

Сегодня глава государства Владимир Зеленский подписал несколько законов о растаможке автомобилей. "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно взимания налогов и сборов, других обязательных платежей, объектом налогообложения которых есть транспортные средства" и "о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного упрощения таможенного оформления транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины" № 1403-ІХ.

Зеленский подписал законы о растаможке автомобилей

Закон о растаможке автомобилей (фото из открытых источников)

Эти законы временно упрощают механизм растаможивания импортируемых из Европы автомобилей, а также способствуют защите окружающей среды от вредных выбросов, говорится на сайте Офиса президента.

Согласно документам, бывшие в употреблении автомобили с европейской регистрацией старше пяти лет, которые были ввезены на территорию Украины до конца прошлого года, облагаются налогом по льготной ставке налога на добавленную стоимость и акцизного налога.

Сумма акцизного налога будет зависеть от возраста автомобиля, объема и типа двигателя и не будет зависеть от ее стоимости. Базовая ставка будет колебаться от нуля до 150 евро, и в большинстве случаев стоимость растаможивания не превышает одной тысячи евро.

Такие автомобили временно освобождаются от налогообложения ввозной пошлиной.

Под действие этих законов не попадают транспортные средства, которые не соответствуют экологическим нормам "Евро-2" и выше, привезенные из государства-оккупанта (государства-агрессора) или ввозимые из временно оккупированной территории Украины. 

Напомним, вскоре ожидается подорожание б/у европейских автомобилей.


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Источник: https://president.gov.ua/news/glava-derzhavi-pidpisav-zakoni-shodo-pilgovogo-rozmitnennya-68413
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