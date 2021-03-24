Зеленский подписал закон о выдаче иностранцам биометрических украинских виз — что изменится

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон относительно оформления иностранцам биометрических украинских виз. Теперь жители других стран обязаны подать свои биометрические данные, чтобы попасть в нашу страну. Если иностранец не желает предоставлять биометрию, ему просто не выдадут визу.

Биометрические визы станут обязательными для иностранцев - новый закон. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Целью документа является усовершенствование визовых процедур и введение оформления иностранцам и лицам без гражданства биометрических украинских виз. Но нуждалась ли Украина в данном решении? Как закон повлияет на безопасность? В чем главные преимущества нововведения? Как это может повлиять на сферу туризма и приплыв иностранцев в страну? На все эти вопросы ответил доктор права, адвокат Иван Либерман.

В общих чертах эксперт позитивно оценивает нововведение.

"Считаю, что подписание этого закона — в общем позитивно повлияет на политику касательно передвижения украинцев в странах, где подобные меры на законодательном уровне и в практической форме уже внедрены. Это упростит прохождение визовых режимов там, где биометрические визы уже действуют. Будет четкое, конкретное сотрудничество Украины с такими странами, обмен информацией, базами данных. Фактически видим очередной шаг к электронной глобализации базы данных населения планеты Земля."

Однако Иван Либерман считает что статистика притока туристов от данного решения не измениться.

"Вряд ли это серьезно повлияет на приток в Украину иностранных граждан. Если тот и увеличится, то на небольшой процент. Кто хочет прибывать к нам — и так может это сделать. Сейчас — при наличии соответствующих тестов и других документов, которые свидетельствуют, что они не являются инфицированными или переносчиками ковида. Есть еще такой момент. Думаю, что те, у кого не будет биометрического паспорта, а вскоре и паспорта вакцинации, могут испытывать проблемы с получением виз и вообще с пересечением границы. Скорее всего, будут подписаны соответствующие меморандумы, договора. И это может стать серьезным препятствием для передвижения населения. Также думаю, что всё меньше людей вскоре останутся без контроля, такими себе Маугли", — резюмирует Иван Либерман.

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