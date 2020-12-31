Зеленский подписал закон о водном транспорте: что это значит

Язык
Coinspot 31.12.2020
BTC/USD
28702.73
ETH/USD
737.72
LTC/USD
126.11
НБУ 31.12.2020
USD/UAH
28.45
EUR/UAH
34.85
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Ольга Чародий
Глава государства Владимир Зеленский подписал закон о
внутреннем водном транспорте, который вводит госрегулирование в указанной сфере
и устанавливает ответственность судовладельцев за нарушения.
ФОТО: Укринформ
За выход судна, которое не зарегистрировано или с неисправным
(отключенным) оборудованием штраф в 5 тысяч минимумов (85 тысяч гривен). Такая
же сумма грозит судовладельцу за рейс судна, в оборудование которого внесены
недостоверные данные.
За перевозку судном груза без оформления транспортного
документа, если оно предусмотрено законом или международным договором, штраф —
1 тысяча необлагаемых минимумов (17 тысяч гривен).
Министр инфраструктуры Владислав Криклий ранее заявлял, что
закон позволит увеличить грузопоток до 30 млн тонн в год с экономическим
эффектом для государства в 13—16 млрд грн в год, а также улучшить конкуренцию и
увеличить инвестиции.
По его словам, новый закон позволит:
перевести часть груза с автодорог на реку, чем значительно
разгрузить дороги и уменьшить затраты на их ремонт. Например, 1 млн тонн
грузов, перевозимых по реке и перенаправленных с наземного транспорта,
уменьшает расходы на ремонт дорог на 1 млрд грн в течение четырех лет;
использовать мощности Днепра не на 10%, как сейчас, а на
полную;
создать Госфонд развития внутренних водных путей для
обеспечения надлежащего технического состояния судоходных шлюзов на Днепре;
обеспечить развитие пассажирских речных перевозок, в том
числе международных;
стимулировать судостроение и восстановление украинских
предприятий;
либерализовать рынок, допустив суда под иностранным флагом, и
стимулировать международную торговлю;
упростить административные процедуры при регистрации судов и выдаче квалификационных документов.
Напомним, Владимир Зеленский утвердил состав Координационного совета по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства. Соответствующий указ глава государства подписал 29 декабря, сообщается на сайте Офиса президента.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости