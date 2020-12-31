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Зеленский подписал закон о водном транспорте: что это значит

Штраф будет налагаться за каждое нарушение

сегодня, 02:50
Автор:

Ольга Чародий

Глава государства Владимир Зеленский подписал закон о внутреннем водном транспорте, который вводит госрегулирование в указанной сфере и устанавливает ответственность судовладельцев за нарушения.

Зеленский подписал закон о водном транспорте: что это значит

ФОТО: Укринформ

 Об этом сообщает Офис президента.

 За нарушения законодательства судовладельцам грозят административно-хозяйственные штрафы. За перегруз судна, выход в рейс без судовых документов или выход судна, которое не отвечает установленным требованиям, грозит штраф в 51 тысячу гривен (3 тысячи необлагаемых минимумов). На эту же сумму оштрафуют владельцев речных портов за деятельность без внесения в Реестр объектов инфраструктуры внутреннего водного транспорта.

За выход судна, которое не зарегистрировано или с неисправным (отключенным) оборудованием штраф в 5 тысяч минимумов (85 тысяч гривен). Такая же сумма грозит судовладельцу за рейс судна, в оборудование которого внесены недостоверные данные.

За перевозку судном груза без оформления транспортного документа, если оно предусмотрено законом или международным договором, штраф — 1 тысяча необлагаемых минимумов (17 тысяч гривен).

 Штраф будет налагаться за каждое нарушение.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий ранее заявлял, что закон позволит увеличить грузопоток до 30 млн тонн в год с экономическим эффектом для государства в 13—16 млрд грн в год, а также улучшить конкуренцию и увеличить инвестиции.

По его словам, новый закон позволит:

перевести часть груза с автодорог на реку, чем значительно разгрузить дороги и уменьшить затраты на их ремонт. Например, 1 млн тонн грузов, перевозимых по реке и перенаправленных с наземного транспорта, уменьшает расходы на ремонт дорог на 1 млрд грн в течение четырех лет;

использовать мощности Днепра не на 10%, как сейчас, а на полную;

создать Госфонд развития внутренних водных путей для обеспечения надлежащего технического состояния судоходных шлюзов на Днепре;

обеспечить развитие пассажирских речных перевозок, в том числе международных;

стимулировать судостроение и восстановление украинских предприятий;

либерализовать рынок, допустив суда под иностранным флагом, и стимулировать международную торговлю;

упростить административные процедуры при регистрации судов и выдаче квалификационных документов.

Напомним, Владимир Зеленский утвердил состав Координационного совета по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства. Соответствующий указ глава государства подписал 29 декабря, сообщается на сайте Офиса президента.


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Источник: https://www.president.gov.ua/news/prezident-pidpisav-zakon-pro-vnutrishnij-vodnij-transport-65901
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