Зеленский подписал закон о водном транспорте: что это значит

Глава государства Владимир Зеленский подписал закон о внутреннем водном транспорте, который вводит госрегулирование в указанной сфере и устанавливает ответственность судовладельцев за нарушения.

ФОТО: Укринформ

Об этом сообщает Офис президента.

За нарушения законодательства судовладельцам грозят административно-хозяйственные штрафы. За перегруз судна, выход в рейс без судовых документов или выход судна, которое не отвечает установленным требованиям, грозит штраф в 51 тысячу гривен (3 тысячи необлагаемых минимумов). На эту же сумму оштрафуют владельцев речных портов за деятельность без внесения в Реестр объектов инфраструктуры внутреннего водного транспорта.

За выход судна, которое не зарегистрировано или с неисправным (отключенным) оборудованием штраф в 5 тысяч минимумов (85 тысяч гривен). Такая же сумма грозит судовладельцу за рейс судна, в оборудование которого внесены недостоверные данные.

За перевозку судном груза без оформления транспортного документа, если оно предусмотрено законом или международным договором, штраф — 1 тысяча необлагаемых минимумов (17 тысяч гривен).

Штраф будет налагаться за каждое нарушение.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий ранее заявлял, что закон позволит увеличить грузопоток до 30 млн тонн в год с экономическим эффектом для государства в 13—16 млрд грн в год, а также улучшить конкуренцию и увеличить инвестиции.

По его словам, новый закон позволит:

перевести часть груза с автодорог на реку, чем значительно разгрузить дороги и уменьшить затраты на их ремонт. Например, 1 млн тонн грузов, перевозимых по реке и перенаправленных с наземного транспорта, уменьшает расходы на ремонт дорог на 1 млрд грн в течение четырех лет;

использовать мощности Днепра не на 10%, как сейчас, а на полную;

создать Госфонд развития внутренних водных путей для обеспечения надлежащего технического состояния судоходных шлюзов на Днепре;

обеспечить развитие пассажирских речных перевозок, в том числе международных;

стимулировать судостроение и восстановление украинских предприятий;

либерализовать рынок, допустив суда под иностранным флагом, и стимулировать международную торговлю;

упростить административные процедуры при регистрации судов и выдаче квалификационных документов.

Напомним, Владимир Зеленский утвердил состав Координационного совета по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства. Соответствующий указ глава государства подписал 29 декабря, сообщается на сайте Офиса президента.

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