Зеленский подписал указ об увольнении срочников в запас: кому дадут отсрочку

Президент Владимир Зеленский подписал указ о сроках проведения очередных призывов на срочную военную службу в 2021 году и напомнил, что призывники не будет служить на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Военные, фото из открытых источников

Как будет проходить призов в армию в 2021 году:

призывать на службу будут в апреле-июне и в октябре-декабре;

- соотношение военнослужащих-срочников и военнослужащих по контракту планируется 15% к 85%;

- отсрочку от службы могут получить, как и ранее: школьники, студенты на дневной форме обучения, по семейным обстоятельствам, состоянию здоровья и т.д.

- срочники не будут привлекаться к выполнению боевых задач в зоне ООС.

В январе-2022 будут уволены военные, которые были призваны в июле-2020 (в связи с распространением на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19). Согласно документу, призыв граждан Украины на срочную военную службу будет проведено в течение апреля-июня и октября-декабря. Призывные комиссии начнут работу 1 апреля и 1 октября соответственно. Подготовительные мероприятия к проведению призыва будут начаты с 1 марта и 1 сентября.

Напомним, срок выполнение мероприятий, связанных с увольнением в запас военнослужащих, которые отслужили установленные сроки службы, остаются без изменений. Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран, говорится в сообщении пресс-центра Минобороны. Так, с апреля по июль этого года из Вооруженных Сил Украины будут уволены около 6 700 военнослужащих-срочников. В Минобороны напоминают, что военнослужащих срочной службы не будут привлекать к проведению операции Объединенных сил.



По словам министра, очередной призыв граждан на срочную военную службу, согласно президентскому указу, перенесен с апреля-июня на май-июль. Как пояснил Таран, такие меры принимаются для того, чтобы не допустить распространения в стране коронавирусной инфекции.

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