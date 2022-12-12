Зеленский ответил на петицию о лишении Бойко звания Героя Украины

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию о лишении вице-премьера времен Виктора Януковича и главы запрещенной в Украине партии "ОПЗЖ" Юрия Бойко звания Героя Украины. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба ОП.

Юрий Бойко. Фото: из открытых источников

Глава государства сделал акцент на том, что лишить человека звания Героя Украины можно лишь придерживаясь норм законодательства Украины, в котором прописано два механизма, как это сделать.

В частности, по закону "О государственных наградах Украины" лишение государственных наград может быть осуществлено президентом только в случае осуждения награжденного за тяжкое преступление по представлению суда. Также можно лишить наград в соответствии с законом "О санкциях".

Зеленский указал, что материалы, которые соответствуют определенным законом основаниям для принятия решения по Бойко, на Банковую не поступали.

"В то же время я обратился к премьер-министру Украины Д.Шмыгалю с просьбой изучить поднятый в петиции вопрос, проанализировать наличие обоснованных оснований для применения персональных ограничительных мер в отношении Ю. Бойко и проинформировать о результатах", — подчеркнул Владимир Зеленский.

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