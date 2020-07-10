Зеленский и "слуги" больше не ассоциируются с ожиданиями мира, - Зубченко о причинах падения рейтинга

Фото: пресс-служба Офиса президента

В публикации неправильных данных обвинил компанию "Социс" политический публицист Александр Зубченко. Он считает, что рейтинг Порошенка социологи могли умышленно завысить, а вот партии Медведчука, наоборот, занизить. Об этом пишет в своей статье.

"Слуге народа" сразу нарисовали "минус десять" – 26,6%. "Европейской солидарности" слегка накинули сверху... Сошлись на цифре 21,3%. Опять наметилась лидирующая пара, поскольку "Оппозиционная платформа" Бойко–Медведчука занимает третью позицию. У них – 18,6%. У "Батькивщины" – 7,3%", - приводит автор результаты опроса "Социса".

Зубченко считает, что "Социс" занизил рейтинг "Оппозиционной платформы". А вот у Порошенко не может быть такой поддержки, уверен он, потому что антирейтинг пятого президента составляет около 70%.

"Все, конечно, поржали. Даже "разумковцы", плотно сидящие на грантах, вынуждены были дать "Оппозиционной платформе" 21,8%. А тут Петя становится чуть ли не лидером электоральной гонки во всех номинациях. С антирейтингом примерно в семьдесят процентов", - обращает внимание на противоречие автор.

"Опять же вполне очевидно, что в "Оппозиционную платформу" самые ярые поклонники Порошенка не пойдут. В этом случае речь идет об адекватных людях, которых достал беспредел "парамилитарных формирований", которые готовят переворот на осень", - пишет Зубченко.

Зубченко также акцентирует внимание на том, что социология фиксирует разочарование в Зеленском.

"Образовался мощный разрыв электорального поля. С одной стороны – тотальное разочарование в Зеленском, который стал лайт-версией Порошенко. С другой – образ "великого Гетьмана" с треском распался после публикаций разговора с Путиным. Партия ПЕС летит в пропасть. Вместе со "слугами", - констатирует журналист.

Зубченко уверен, что избиратели уходят от Зеленского, потому что он не выполнил свое обещание прекратить войну на Донбассе.

"Вполне логично, что наметившийся массовый переток выгоден партии Медведчука. Ведь за Зеленского голосовали, поскольку он обещал "прекратить войну". Война идет такая же, как при Порошенко, работа в Минской контактной группе провалена, переговоры в "нормандском формате" зашли в тупик. Об этом прямо заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак", - написал он.

Именно поэтому Зеленский и "Слуга народа" больше не ассоциируются с ожиданиями мира, считает публицист.

"В теме мирного урегулирования действует только Медведчук, который организовал межпарламентский диалог депутатов из Украины, России, Германии и Франции – ключевых стран "нормандского формата", - аргументирует автор.

Порошенко, Тимошенко и другие политики не будут отстаивать мир, уверен Зубченко.

"Порошенко, Тимошенко и тот же Смешко представляют собой "партию войны". У них нет выбора, поскольку так постановил "вашингтонский обком". Остается партия Медведчука, которая выигрывает от этой ситуации", - приходит к выводу автор.

"И не забывайте про МВФ, поскольку большинство населения уже выступает против продолжения сотрудничества с этой организацией. Пенсионеры еще надеются, что хотя бы партия Медведчука защитит их от программы "старикам здесь не место", проводимой Фондом. Никто же не хочет умирать на помойке", - пояснил политический публицист Александр Зубченко.

Ранее, напомним, "Комментарии" писали о том, что Украина выполнила еще одно условие МВФ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!