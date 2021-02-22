Зеленский хочет защитить нацменьшинства в Украине: нужен ли новый закон

Президент Владимир Зеленский считает, что необходимо принять закон, который урегулирует защиту самобытности и равноправия национальных меньшинств, проживающих в Украине. "Комментарии" спросили экспертов, почему это важно и какие риски нужно учесть.

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"Этнополитическая сфера в Украине на удивление плохо регулируется законодательством"

Историк, политолог и исследователь радикализма, руководитель Группы мониторинга прав национальных меньшинств Вячеслав Лихачев приветствует намерение украинской власти в ближайшем будущем рассмотреть и принять новый закон о национальных меньшинствах.

"Возможно, это прозвучит несколько категорично, но этнополитическая сфера в Украине на удивление плохо регулируется законодательством. Действующий закон о национальных меньшинствах был принят еще в 1992 году, не отвечает на многие вопросы и просто морально устарел. С тех пор международные в целом и европейские в частности представления о правах меньшинств и гарантиях, которые государству следует им предоставлять, значительно эволюционировали. Кроме того, во многих вопросах (в первую очередь — в языковом), накопился ряд противоречий в законодательстве, особенно в последнее десятилетие", — отмечает эксперт.

По его словам, слабость законодательной базы и почти полное самоустранение государства из жизни национальных сообществ позволили спекулировать антиукраинской российской пропаганде на теме защиты этнических и языковых меньшинств в Украине. В первую очередь пропаганда эта была ориентирована на международное сообщество, но также потенциально способна дестабилизировать ситуацию внутри нашей страны.

"Давно необходимость дать меньшинствам, с одной стороны, чувство защищенности, а другой – обеспечить им гарантии полноценной интеграции в украинское общество. Жаль, что этого не сделали раньше. Но хорошо, что хотя бы сейчас взялись за эту тему, — говорит Вячеслав Лихачев. — Правда, я боюсь, что президентом руководит не стремление навести порядок в проблемной сфере, а желание продемонстрировать европейским партнерам внимание к правам национальных меньшинств".

Эксперт напоминает, что Венецианская комиссия, а следом за ней и Евросоюз настаивают на закреплении в украинском законодательстве языковых прав меньшинств, подвергающихся угрозе, по мнению некоторых наших партнеров, в свете принятия в последние годы законов про образование и функционирование украинского языка как государственного.

"Я согласен с необходимостью, как, собственно, это и предполагалось изначально, урегулировать эти вопросы. Тем не менее, опасаюсь, что стремление государства успокоить международное сообщество в этом контексте может вытеснить на второй план всё остальное. Упомяну здесь только проблему совершенно неадекватного понимания в украинском контексте, в том числе законодательном, концепта коренных народов. Между тем, на мой взгляд, нормальное законотворчество в этой сфере должно начинаться с разработки фундаментальной рамочной Концепции основ государственной этнополитики. Опираясь на нее уже можно формулировать более конкретное "узкое" законодательство, в том числе (но далеко не только) и обсуждаемый закон о нацменьшинствах", — резюмирует Вячеслав Лихачев.

"Следует создать эффективные предохранители касательно сепаратистских движений"

По мнению эксперта в сфере коммуникаций, соосновательницы Сети защиты национальных интересов "АНТС" Людмилы Долгоновской, несмотря на то, что базовый закон "О национальных меньшинствах в Украине" принят еще в 1992 году, отечественное законодательство о защите прав национальных меньшинств хорошее и соответствует лучшим международным практикам.

"Свидетельством тому является фактическое отсутствие межэтнических конфликтов в нашей стране за всю историю ее независимости, — говорит Людмила Долгоновская. — Предполагаю, что инициатива главы государства связана с попыткой предупредить угрозы национальной безопасности со стороны соседних государств, которые активно поддерживают свои национальные меньшинства в Украине. Это, прежде всего, Венгрия, ведущая проактивную, а порой и агрессивную, политику в этом направлении".

Эксперт подчеркивает, что Украина как демократическое правовое государство должна обеспечить право национальных и этнических меньшинств на сохранение своей самобытности. Но при этом следует создать эффективные предохранители касательно сепаратистских движений. Также важно прилагать все усилия для формирования украинской политической нации, отмечает Людмила Долгоновская.

Напомним, эксперты подвели итоги для Украины в годовщину Дня Героев Небесной сотни.

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