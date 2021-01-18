Заявление ОРДЛО о передаче удерживаемых лиц Медведчуку – это три сигнала для Зеленского, – Чаплыга

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Станислав Молчанов
Заявление самопровозглашенных ЛДНР, что
они отпустят группу удерживаемых лиц - это сразу три (!!!) сигнала, написал в Facebook политический активист и эксперт Михаил Чаплыга.
Чаплыга уверен: в ОРДЛО посылают предупреждения президенту. Фото из соцсетей
"Первый сигнал -
лично Зеленскому. ЛДНР очень и очень прозрачно намекнули, что не понимают, о
чем разговаривать с представителями Украины в ТКГ (Кравчук и "стая товарищей"),
которых назначил Зеленский. Не доверяют и не хотят иметь с ними дела. Вот
Кравчук и возбудился! Говорит, не помню примеров, когда "это непризнанное
юридическое лицо передавало бы граждан государства определенному физическому
лицу", - сообщил эксперт.
"Эээ, нет, мы простим
ему склероз, но напомним! Было дело, было! Июнь 2019! ЛДНР добровольно отдали
Медведчуку четырех человек. Т. е. прецедент уже был. Учите матчасть! Как
когда-то учил историю КПСС! Назубок!" - добавил он.
По
словам Чаплыги, второй сигнал адресован официальному Киеву в целом - ОРДЛО
показывают, что готовы договариваться, но с председателем политсовета "Оппозиционной
платформы - За жизнь" Виктором Медведчуком.
"Сигнал № 2 -
официальному Киеву в целом. Открываем "Минские соглашения"! Одномоментное освобождение
удерживаемых лиц - это пункт № 6. "Самопровозглашенные" отпускают
пленных, т. е. показывают, что готовы договариваться. Только не с
Кравчуком. А с кем? Смотрите, пленных отдают Медведчуку - значит, они с
ним связывают выполнение "Минских" и мир на Донбассе. Потому, что ему верят и
готовы с ним договариваться. Почему он?" - отметил эксперт.
Чаплыга пояснил, что
желание ОРДЛО договариваться именно с Медведчуком является логичным.
"Логично желание
договариваться о выполнении "Минских соглашений" с человеком, который является
автором мирного плана на основе "Минских соглашений". Да и 1000 человек,
которых он освободил - это аргумент! А ведь у него есть еще
"Межпарламентский диалог" - и с его помощью Донецк с Луганском могут
получить прямой выход на депутатов Франции, Германии, Украины и России!" -
аргументировал политический активист.
Третий
сигнал, по мнению Чаплыги, направлен странам "нормандского формата" -
Украине, России, Франции, Германии.
"Третий сигнал -
"по секрету всему свету" и участникам "нормандского формата" (Украина, Россия,
Франция, Германия). Если самопровозглашенные демонстрируют, что готовы
выполнять "Минские соглашения" - тогда вопрос к Зеленскому. А вы будете
отпускать удерживаемых лиц? А выполнять "Минские соглашения"? Ход за вами! И
время пошло", - предупредил политический активист.
"Чи снова будем ждать, пока
"вашингтонский обком" расскажет всем как жить? "Мама, нас лечат не те врачи…" -
процитировал Михаил Чаплыга слова из известной песни.
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