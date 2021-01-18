Заявление ОРДЛО о передаче удерживаемых лиц Медведчуку – это три сигнала для Зеленского, – Чаплыга

Заявление самопровозглашенных ЛДНР, что они отпустят группу удерживаемых лиц - это сразу три (!!!) сигнала, написал в Facebook политический активист и эксперт Михаил Чаплыга.

Чаплыга уверен: в ОРДЛО посылают предупреждения президенту. Фото из соцсетей

"Первый сигнал - лично Зеленскому. ЛДНР очень и очень прозрачно намекнули, что не понимают, о чем разговаривать с представителями Украины в ТКГ (Кравчук и "стая товарищей"), которых назначил Зеленский. Не доверяют и не хотят иметь с ними дела. Вот Кравчук и возбудился! Говорит, не помню примеров, когда "это непризнанное юридическое лицо передавало бы граждан государства определенному физическому лицу", - сообщил эксперт.

"Эээ, нет, мы простим ему склероз, но напомним! Было дело, было! Июнь 2019! ЛДНР добровольно отдали Медведчуку четырех человек. Т. е. прецедент уже был. Учите матчасть! Как когда-то учил историю КПСС! Назубок!" - добавил он.

По словам Чаплыги, второй сигнал адресован официальному Киеву в целом - ОРДЛО показывают, что готовы договариваться, но с председателем политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктором Медведчуком.

"Сигнал № 2 - официальному Киеву в целом. Открываем "Минские соглашения"! Одномоментное освобождение удерживаемых лиц - это пункт № 6. "Самопровозглашенные" отпускают пленных, т. е. показывают, что готовы договариваться. Только не с Кравчуком. А с кем? Смотрите, пленных отдают Медведчуку - значит, они с ним связывают выполнение "Минских" и мир на Донбассе. Потому, что ему верят и готовы с ним договариваться. Почему он?" - отметил эксперт.

Чаплыга пояснил, что желание ОРДЛО договариваться именно с Медведчуком является логичным.

"Логично желание договариваться о выполнении "Минских соглашений" с человеком, который является автором мирного плана на основе "Минских соглашений". Да и 1000 человек, которых он освободил - это аргумент! А ведь у него есть еще "Межпарламентский диалог" - и с его помощью Донецк с Луганском могут получить прямой выход на депутатов Франции, Германии, Украины и России!" - аргументировал политический активист.

Третий сигнал, по мнению Чаплыги, направлен странам "нормандского формата" - Украине, России, Франции, Германии.

"Третий сигнал - "по секрету всему свету" и участникам "нормандского формата" (Украина, Россия, Франция, Германия). Если самопровозглашенные демонстрируют, что готовы выполнять "Минские соглашения" - тогда вопрос к Зеленскому. А вы будете отпускать удерживаемых лиц? А выполнять "Минские соглашения"? Ход за вами! И время пошло", - предупредил политический активист.

"Чи снова будем ждать, пока "вашингтонский обком" расскажет всем как жить? "Мама, нас лечат не те врачи…" - процитировал Михаил Чаплыга слова из известной песни.



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