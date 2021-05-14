Заседание СНБО: каких громких решений ожидать

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Таисия Ерохина
В Офисе президента Украины официально
подтвердили, что в пятницу, 14 мая, состоится заседание Совета национальной
безопасности и обороны Украины. Ориентировочно в 17:30 состоится брифинг по
результатам этого заседания. "Комментарии" спросили у экспертов, каких громких
решений можно ожидать – и почему.
СНБО. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
Руководитель политико-правовых программ в
Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович называет не случайной
идею собрать СНБО именно сегодня.
"После вчерашнего решения по Медведчуку власти
нужно перебить негатив, который пошел. Домашний арест, электронный браслет –
явно не то, на что рассчитывали на Банковой. А потому важно показать свою силу,
что власть пишет свою повестку дня", — поясняет эксперт.
По его мнению, сегодня могут быть рассмотрены
два блока вопросов.
"Первый – продолжение истории с контрабандой,
конверт-центрами по отмывке денег. То, что уже цепляли на заседаниях СНБО. Но
до конца не довели. Возможно, озвучат новые фамилии, новые санкционные списки
именно в этом ракурсе", — прогнозирует Игорь Рейтерович.
Он не исключает, что вторым может быть блок
вопросов, связных с тарифами, энергетикой, облгазами.
"Есть вероятность, что будут рассматривать
информацию, которую, по логике, уже должен бы собрать новый глава Нафтогаза –
Юрий Витренко. Учитывая, что есть много вопросов к облгазам, имеющим прямое
отношение к беглому олигарху Фирташу, который "на ножах" с США — может быть
нанесен удар именно в этом направлении. Возможно, пропишут новые правила игры,
— размышляет Игорь Рейтерович. — И пострадают именно облгазы Фирташа, а не та
их часть, которая под другими игроками, лояльными к власти. Тут и
удовлетворение соответствующего запроса со стороны США, и всё отлично ложится в
русло политики деолигархизации. К тому же, эту историю можно хорошо "продать"
народу".
Эксперт Украинского института политики Руслан
Бизяев считает, что на заседании СНБО будут, скорее всего, рассматривать
вопросы собственности.
"Насколько была
правильной приватизация, что у нас с облэнерго. Думаю, будут принимать
подготовленные решения, чтобы прошел закон об олигархах. Судя по колонке
президента Зеленского в "Фокусе", где он прошелся по этой теме, всё к этому
идет", — отмечает Руслан Бизяев.
Он не исключает, что
могут подниматься вопросы возвращения в госсобственности облэнерго, Укрнафты,
ряды других предприятий.
Ранее "Комментарии" сообщали, что СНБО
прошелся санкциями по украинским таможенникам.
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