Заседание СНБО: каких громких решений ожидать

В Офисе президента Украины официально подтвердили, что в пятницу, 14 мая, состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Ориентировочно в 17:30 состоится брифинг по результатам этого заседания. "Комментарии" спросили у экспертов, каких громких решений можно ожидать – и почему.

СНБО. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"После вчерашнего решения по Медведчуку власти нужно перебить негатив, который пошел"

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович называет не случайной идею собрать СНБО именно сегодня.

"После вчерашнего решения по Медведчуку власти нужно перебить негатив, который пошел. Домашний арест, электронный браслет – явно не то, на что рассчитывали на Банковой. А потому важно показать свою силу, что власть пишет свою повестку дня", — поясняет эксперт.

По его мнению, сегодня могут быть рассмотрены два блока вопросов.

"Первый – продолжение истории с контрабандой, конверт-центрами по отмывке денег. То, что уже цепляли на заседаниях СНБО. Но до конца не довели. Возможно, озвучат новые фамилии, новые санкционные списки именно в этом ракурсе", — прогнозирует Игорь Рейтерович.

Он не исключает, что вторым может быть блок вопросов, связных с тарифами, энергетикой, облгазами.

"Есть вероятность, что будут рассматривать информацию, которую, по логике, уже должен бы собрать новый глава Нафтогаза – Юрий Витренко. Учитывая, что есть много вопросов к облгазам, имеющим прямое отношение к беглому олигарху Фирташу, который "на ножах" с США — может быть нанесен удар именно в этом направлении. Возможно, пропишут новые правила игры, — размышляет Игорь Рейтерович. — И пострадают именно облгазы Фирташа, а не та их часть, которая под другими игроками, лояльными к власти. Тут и удовлетворение соответствующего запроса со стороны США, и всё отлично ложится в русло политики деолигархизации. К тому же, эту историю можно хорошо "продать" народу".

"Вероятно, рассмотрят вопросы собственности"

Эксперт Украинского института политики Руслан Бизяев считает, что на заседании СНБО будут, скорее всего, рассматривать вопросы собственности.

"Насколько была правильной приватизация, что у нас с облэнерго. Думаю, будут принимать подготовленные решения, чтобы прошел закон об олигархах. Судя по колонке президента Зеленского в "Фокусе", где он прошелся по этой теме, всё к этому идет", — отмечает Руслан Бизяев.

Он не исключает, что могут подниматься вопросы возвращения в госсобственности облэнерго, Укрнафты, ряды других предприятий.

Ранее "Комментарии" сообщали, что СНБО прошелся санкциями по украинским таможенникам.

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