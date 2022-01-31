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Защита от атак олигархов: о чем идет речь в новом законопроекте

Нардепы считают, что нужно защитить АМКУ до начала реализации норм закона "об олигархах"

сегодня, 15:03
Автор:

Козлова Альбіна
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На сайте Верховной Рады появился новый законопроект №6565, который должен обеспечить нормальную работу Антимонопольного комитета (АМКУ) и борьбу с олигархами в Украине. Об этом сообщают в пресс-службе партии "Слуга народа".

Защита от атак олигархов: о чем идет речь в новом законопроекте

Фото иллюстративное / Pixabay

По словам автора документа "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о беспрепятственной реализации АМКУ полномочий в сфере защиты экономической конкуренции и защиты от недобросовестной конкуренции" Дениса Маслова, этот законопроект – неотъемлемая составляющая деолигархизации.

Нардеп Маслов подчеркнул, что раньше была возможность у подозреваемых подать в суд на действия работников АМКУ, когда те начинали расследование. Это оказало негативное влияние на борьбу с монополистами. Новые изменения в законодательство должны решить все коллизии таким образом, чтобы расследованиям не мешала "безосновательная судебная тяжба".

Политик считает, что в результате проведения деолигархизации в экономике не должно остаться ни одного монополиста, а сделать это следует с помощью эффективного функционирования АМКУ как государственного органа. Тогда рынок станет более прозрачным не только для госорганов, но и для иностранных инвесторов, считают авторы законопроекта. Текст проекта закона еще не опубликован.

Как сообщал портал "Комментарии", на вопрос о том, попадут ли в реестр олигархов Игорь Коломойский и Ринат Ахметов, секретарь СНБО ответил, что "если человек будет подпадать под три критерия – то да".

Также мы писали, что народный депутат назвал налоговый закон №5600 действительно антиолигархическим. По его словам, во время обсуждения законопроекта проводились оживленные дискуссии, затянувшие его принятие. Однако обсуждение закончилось тем, что была поддержана редакция нормы, регулирующей налогообложение ренты более жесткая для бизнеса и отвечающая интересам общества.


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Источник: https://sluga-narodu.com/denys-maslov-antymonopolnyy-komitet-treba-zakhystyty-vid-atak-oliharkhiv/
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