Зарубежные СМИ продолжают анализировать обострение конликта на Донбассе и санкции против Медведчука

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Станислав Молчанов
Тема отношений Украины и России продолжает оставаться наиболее
обсуждаемой как в западных и европейских изданиях, так и в СМИ Азии, Африки и
Латинской Америки.
Медведчук. Фото из открытых источников
Так, индонезийский сайт Netral.News сообщает, что, демонстрируя свои войска в районе украинской границы, "Россия посылает Зеленскому сигнал о необходимости снять санкции, введенные Киевом в отношении оппозиционного политика и бизнесмена Виктора Медведчука".
Пакистанское издание Frontier Post также напоминает о санкциях, наложенных Владимиром Зеленским на председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, и сообщает, что "ключевую роль в принятии этого решения мог сыграть секретарь СНБО Алексей Данилов".
Анализируя
причины обострения конфликта на Донбассе, египетский новостной ресурс Sada El Balad также упоминает про
решение власти Зеленского касательно лидера ОПЗЖ. В частности говорится о том,
что президент Украины подписал постановление Совета национальной безопасности и
обороны о введении санкций против лидера партии "Оппозиционная
платформа – За жизнь" Виктора Медведчука.
Напомним, народный
депутат Украины, председатель политсовета партии "Оппозиционная
платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил,
что незаконное введение санкций по
отношению к оппозиционным телеканалам и политикам является произволом власти, и
все попытки обосновать это решение Законом Украины "О санкциях"
несостоятельны.
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