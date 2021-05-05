Зарубежные СМИ продолжают анализировать обострение конликта на Донбассе и санкции против Медведчука

Тема отношений Украины и России продолжает оставаться наиболее обсуждаемой как в западных и европейских изданиях, так и в СМИ Азии, Африки и Латинской Америки.

Медведчук. Фото из открытых источников

Так, индонезийский сайт Netral.News сообщает, что, демонстрируя свои войска в районе украинской границы, "Россия посылает Зеленскому сигнал о необходимости снять санкции, введенные Киевом в отношении оппозиционного политика и бизнесмена Виктора Медведчука".

Пакистанское издание Frontier Post также напоминает о санкциях, наложенных Владимиром Зеленским на председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, и сообщает, что "ключевую роль в принятии этого решения мог сыграть секретарь СНБО Алексей Данилов".

Анализируя причины обострения конфликта на Донбассе, египетский новостной ресурс Sada El Balad также упоминает про решение власти Зеленского касательно лидера ОПЗЖ. В частности говорится о том, что президент Украины подписал постановление Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука.

"Его партия считается чуть ли не единственной пророссийской партией в Украине", – пишет египетское издание.

Напомним, народный депутат Украины, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что незаконное введение санкций по отношению к оппозиционным телеканалам и политикам является произволом власти, и все попытки обосновать это решение Законом Украины "О санкциях" несостоятельны.

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